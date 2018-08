Bedrijven ontruimd voor gasgeur 18 augustus 2018

Vrijdagvoormiddag werd het bedrijf Toxikon in Haasrode ontruimd nadat er een geur was waargenomen die deed denken aan gas. Voor de zekerheid werd ook het daarnaast gelegen Terumo ontruimd. De Romeinse straat werd afgesloten. De brandweer kwam ter plaatse voor het uitvoeren van metingen, maar kon niets verdachts vaststellen. Van een gaslek of ander gevaar was geen sprake. De reden van de hinder werd niet gevonden. De brandweer gaf advies het gebouw goed te verluchten, waarna iedereen weer binnen mocht. (ADPW)