Bedelaar met konijn in rugzak mag nooit nog dieren houden

Een 51-jarige bedelaar heeft een levenslang verbod gekregen op het houden van dieren. In juli vorig jaar vond de Leuvense politie nog een konijn in zijn rugzak. Het diertje zat verstopt in de tas tussen een schroevendraaier, een schaar en enkele kniptangen. Het beest was zeer mager en vertoonde tekenen van ondervoeding. In de auto van de man werden nog konijnen aangetroffen in een veel te kleine kooi, alsook een hond. "Zijn voertuig is zijn huis", wist de procureur. Voor de rechtbank in Brugge zou er ook nog een dossier tegen de man lopen voor feiten in Oostende. "De rechtbank vindt het bijzonder laakbaar dat de beklaagde de dieren bij het bedelen gebruikt om het medeleven van passanten op te wekken." Verder kreeg de man nog een boete van 600 euro. (KAR)