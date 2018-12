Beboete redacteur wil geld schenken aan Warmste Week Juridisch onmogelijk maar stad Leuven legt wel 5.000 euro extra op tafel Bart Mertens

21 december 2018

18u50 0 Leuven Radioredacteur Ward Bogaert was afgelopen woensdag de trotse eigenaar van een parkeerboete op de Warmathon In Leuven. Gezien de drukte aan het Universitair Sportcentrum was hij zeker niet de enige en dat bracht Ward op een idee. “Misschien moet men het bedrag van de uitgeschreven boetes doorstorten naar de Warmste Week”, klinkt het. Dat blijkt praktisch onmogelijk maar de stad Leuven maakt wel 5.000 euro extra vrij voor het goede doel.

De Warmathon in Leuven van afgelopen woensdag was een groot succes. Met 7.977 deelnemers aan de start in het Universitair Sportcentrum was het event van de Warmste Week volledig volzet. Samengeteld liepen de deelnemers liefst 95.287 euro bij elkaar. Zonder enige twijfel een groot succes maar met bijna 8.000 deelnemers was het ook behoorlijk druk aan het Universitair Sportcentrum. Een parkeerplaats vinden, was dan ook niet evident. En…sommige deelnemers riskeerden het om hun wagen fout te parkeren. Onder hen ook radioredacteur Ward Bogaert die zelf deelnam aan de Warmathon. Dat voelt hij naar eigen zeggen nog steeds aan zijn kuiten en helaas ook in zijn portefeuille want Ward kreeg een parkeerboete.

Goede doel

“Volledig terecht want ik was in fout”, vertelde Ward Bogaert aan collega Karolien Debecker op Radio 1. “Zoals dat altijd gaat, grommel je dan wel even. Ik heb de boete uiteraard meteen betaald maar ik vond het toch een beetje jammer dat men geen oogje had dichtgeknepen. Tenslotte is de Warmathon toch voor het goede doel. Dit is geen oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid maar is dit niet het moment om die 27,50 euro door te storten naar de Warmste Week? Op een creatieve manier een oogje dichtknijpen noem ik dat.”

Yemen

Radio 1 belde meteen naar de stad Leuven en kreeg schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden (sp.a) aan de lijn. Zij begreep de oproep van Ward Bogaert wel maar geeft ook aan dat het moeilijk is om een oogje dicht te knijpen voor foutparkeerders, zelfs tijdens acties voor het goede doel. “De geest van de oproep is waardevol maar de opbrengst van een boete kan je niet zomaar doorstorten naar de Warmste Week. Dat ligt juridisch moeilijk. Bovendien moet de orde toch gegarandeerd blijven in de stad. Maar de stad Leuven heeft wel een warm hart. Dat zien we in de vele acties die in onze stad werden georganiseerd om de Warmste Week te steunen, waaronder de Warmathon. En om ons goed hart nog eens extra te tonen, hebben we beslist om 5.000 euro vrij te maken voor de actie van onze kinderwerkingen. Zij hebben de hele dag soep en brood verkocht in de stad. Dat leverde meer dan 1.000 euro op en daarbovenop legt de stad Leuven nu nog eens 5.000 euro op de tafel. Dat is toch ook al mooi. Het geld gaat naar Yemen.” Radioredacteur Ward Bogaert kan die extra bijdrage naar eigen zeggen bijzonder waarderen, zelfs al viel zijn idee om het geld van de boetes door te storten naar de Warmste Week uiteindelijk in het water.