Beauty for Life verzamelt geld voor Zwerfkat in Leuven

In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel organiseerden drie jongedames op zondag 17 december in Kessel-Lo 'Beauty for Life' ten voordele van vzw Zwerfkat in Leuven. Iedereen kon er terecht voor een nieuwe set nagels geplaatst door Cassandra Boeckmans van Paillette, Stephanie Hernalsteen van La Belle Finesse of voor hairstyling door Valerie Wouters, ook bekend door haar blog als fashionwise. Er werden ook allerlei hapjes en tapjes voorzien en natuurlijk een feestelijke sfeer. Per behandeling doneerden ze 20 euro aan Zwerfkat in Leuven. Er staat ook een spaarkat waar klanten nog de rest van de week rosse (en andere) centjes in kunnen deponeren.





