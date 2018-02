Beamer gestolen bij inbraak 01 februari 2018

Onbekende inbrekers hebben dinsdagnacht ingebroken in een kantoorgebouw op de hoek van de Albert Stainierstraat en de Boogschuttersstraat in Heverlee.





De indringers klauterden aan de achterkant van het gebouw over een hek om vervolgens een schuifraam open te breken. Verschillende kamers werden doorzocht. Wellicht werd enkel een beamer gestolen. (ADPW)