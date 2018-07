Beachvolleyballers halen hartje op 19 juli 2018

02u41 0

Een stralend zonnetje, veel zand, en een volleybalnet. Dat zijn de ingrediënten voor het Beachvolleybaltoernooi op het Ladeuzeplein. Gisteren mochten de jeugd en enkele bedrijven tonen wat ze in hun mars hebben. Ook de jaarlijkse familiedag en de foodtrucks zijn opnieuw van de partij. Dit jaar is er een groot center court met zitplaatsen voor 600 toeschouwers. "Zowel spelers als supporters krijgen daardoor het gevoel dat ze in een wervelend stadion zitten", zegt mede-organisator Danny Rens. Op vrijdagavond is er de After Work Lounge. Het Ladeuzeplein staat nog tot en met zondag in het teken van beachvolleybal. (ADPW)