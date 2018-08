Beachbar op Kerkplein 11 augustus 2018

02u34 0

Op vrijdag 31 augustus is het zwembad van Wilsele voor de allerlaatste dag geopend. Zoals bekend komt er een nieuw zwembad, maar de laatste dag van het oude zwembad wordt toch een feestelijk gebeuren. "We sluiten na 42 jaar af in stijl. Het kerkplein wordt voor één dag omgetoverd in een zomerse beachbar met (live) muziek, een lounge en tal van randanimatie zoals een springkasteel en grime. Naast lekkere drankjes zullen er ook ijsjes, nachoschotels en vers fruit te verkrijgen zijn. De beachbar wordt georganiseerd in samenwerking met jeugdhuis Lavado. Alle activiteiten zijn gratis", zegt schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V). (BMK)