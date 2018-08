BBQ-team Smoke On The Wild Side kampioen in Wenen 03 augustus 2018

02u38 0 Leuven Het Leuvense succesverhaal Smoke On The Wild Side heeft in Wenen op de Vienna BBQ Days de titel 'Grand Champion' gewonnen. Opmerkelijk is dat bekende Leuvenaar Guy Vantoortelboom en zijn ploeggenoten die titel al voor het tweede jaar op rij binnenhalen op het prestigieuze tornooi.

Voor heel wat mensen staat de BBQ aansteken voor momenten van puur genieten maar voor de mannen van BBQ-team Smoke On The Wild Side is BBQ pure ernst. Met Stijn Gille, Kjell Van Laer, Stef Van Laer , Frank Dekeyser, Danny Bout, Herman De Bie, Ronald Severijns, Chris en Guy Vantoortelboom in de rangen heeft het Leuvense team dan ook het nodige talent in de rangen om hoge ogen te gooien in de internationale BBQ-wereld. Dat bewees Smoke On The Wild Side eens te meer op de Vienna BBQ Days in Wenen. Voor het tweede jaar op rij gingen de Leuvenaars aan de haal met de begeerde titel van 'Grand Champion'.





En nu WK

Bekende Leuvenaar Guy Vantoortelboom is trots op de prestaties van het team. "Twee keer op rij 'Grand Champion' is uiteraard mooi", klinkt het. "En daar eindigt het succes niet want we scoorden ook goed in andere categorieën op het tornooi in Wenen. Zo wonnen we ook de titel 'Champion Chili con Carne' en 'Champion Dessert'. Verder behaalden we nog twee tweede plaatsen en nog twee derde plaatsen in andere categorieën. We keren dus tevreden terug naar Leuven maar onze internationale ambities blijven bestaan. We hopen opnieuw om ons te kunnen tonen op het wereldkampioenschap. Vorig jaar was dat een heel bijzondere ervaring in de Verenigde Staten." (BMK)