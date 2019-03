Barvrouw Katrien sterft na crash met Mini: Leuvense horeca in diepe rouw Kim Aerts Bart Mertens

03 maart 2019

18u04 0 Leuven De Leuvense Katrien Bavin is overleden na een zware crash met haar Mini zaterdag in Antwerpen. Katrien was een bekend gezicht in de Leuvense horeca.

Ze was een tijdje barvrouw in Leuven Central en werkte ook nog bij restaurant Meating Room in Heverlee. Tafelrond op de Grote Markt was haar laatste werkgever. Katrien vloog zaterdag om nog onbekende reden met haar auto uit de bocht in de lus van de Ring rond Antwerpen naar de A12 richting Bergen-op-Zoom. Ze verloor de controle over haar stuur. Ze zat gekneld in de wagen en werd met zware verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Daar overleed ze aan haar verwondingen. Het kind dat in de auto zat, raakte lichtgewond.

Door het ongeval was de aansluiting tussen de R1 en de A12 aan Antwerpen-Noord urenlang volledig versperd. Pas rond 20 uur kon de weg weer worden vrijgegeven. Op sociale media wordt vol ongeloof gereageerd op haar overlijden.