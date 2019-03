Bar Stan kan fluiten naar terrasvergunning…Jaak Brepoels (sp.a) tevreden dat beslissing van eigen meerderheid wordt vernietigd door minister Homans (N-VA) Fans van Bar Stan roepen op tot protestactie... Bart Mertens

25 maart 2019

18u00 0 Leuven Geen terrasvergunning voor Bar Stan. Dat is de conclusie nadat minister Homans de goedkeuring van de stad Leuven heeft vernietigd. Opmerkelijk gegeven: het was buurtbewoner en voormalig schepen Jaak Brepoels (sp.a) die ten strijde trok tegen het terras van Bar Stan. Brepoels toont zich een tevreden man na de beslissing van minister Homans (N-VA) die ingaat tegen het oordeel van zijn eigen partij.

Wat zou Bar Stan zijn zonder Jaak Brepoels? Een café met een terras. Of met andere woorden: Bar Stan had met goedkeuring van het nieuwe schepencollege (sp.a/Groen/CD&V, nvdr) een tijdelijke terrasvergunning op zak maar dat was zonder buurtbewoner en voormalig schepen Jaak Brepoels (sp.a) gerekend. Brepoels kan zich als buurman met enige moeite en tegen zijn zin wel verzoenen met café Bar Stan maar een terras is voor hem een brug te ver. “Onleefbaar door het lawaai”, aldus Jaak Brepoels die met zijn strijd tegen het terras van Bar Stan aan de Frans Nensstraat dus regelrecht inging tegen de beslissing van de huidige meerderheid. En dus ook tegen de goedkeuring van zijn eigen partij…

Leuven Reddende engel

De spreekwoordelijke reddende engel kwam uit onverwachte hoek want minister Liesbeth Homans (N-VA) vernietigde zopas de beslissing van het Leuvense schepencollege om Bar Stan een tijdelijke terrasvergunning toe te kennen. De reden? De stad Leuven was eerst tegen de terrasvergunning en daarna voor maar die bocht heeft de ploeg van burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) onvoldoende gemotiveerd. Homans volgt daarmee het oordeel van de provincie Vlaams-Brabant die het Leuvense stadsbestuur eerder al tweede zit gaf voor de motivatie. Nochtans had de huidige meerderheid in januari van dit jaar nog een tandje bijgestoken. “Op verscheidene plaatsen in de stad is reeds een terras aan de overzijde van de straat gelegen. Horeca en terrassen verhogen de stedelijke belevingswaarde en brengen mensen samen, zeker in het geval van een buurtbar.” Onvoldoende voor minister Homans en bijgevolg komt Jaak Brepoels zegevierend uit het strijdtoneel in een gevecht tegen onder meer zijn eigen partij.

Uiteraard ben ik tevreden. De rust kan weerkeren! Buurtbewoner en voormalig sp.a-schepen Jaak Brepoels

“Uiteraard ben ik tevreden. De rust kan weerkeren”, reageert Jaak Brepoels (sp.a) die al sinds 2015 verwikkeld zit in een strijd met Bar Stan. “Met het café heb ik leren leven maar het terras was echt een bron van geluidsoverlast.” Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is minder tevreden. “Het is doodjammer dat buren onder elkaar niet in staat zijn om tot een leefbare consensus te komen. Nadat de stad Leuven aanvankelijk de terrasvergunning had geweigerd, was er veel overleg met de uitbater van Bar Stan en met de buurtbewoner met een tijdelijke terrasvergunning tot gevolg. Ondertussen zitten we met een totale escalatie waarover uiteindelijk een minister moet beslissen. Dat gaat toch ver…” Jaak Brepoels ontkent dan weer dat er overleg is geweest destijds. “Nooit. Op geen enkel moment is er met mij overleg geweest. Ik weet nog heel goed hoe ik moest ontdekken dat er een terras was verschenen aan Bar Stan. Ik kwam terug uit Boedapest en het stond er opeens.”

Het is doodjammer dat buren onder elkaar niet in staat zijn om tot een consensus te komen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Wat er ook van is…Jaak Brepoels (sp.a) heeft zijn slag voorlopig thuis gehaald maar de stad Leuven kan nog een beroep tot beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorlopig is niet bekend of burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) dat ook effectief zal doen. De fans van Bar Stan moedigen hem alvast aan om actie te ondernemen want ze roepen op om vanavond voor de Leuvense gemeenteraad te protesteren aan het historisch stadhuis op de Grote Markt. De beslissing van minister Homans is dan ook een opdoffer van formaat net nu het feestweekend voor 5 jaar Bar Stan voor de deur staat…