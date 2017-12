Bar Nine opent winterbar op Oude Markt 02u44 0 Foto Vertommen Bezoekers genieten van een drankje in de hippe winterbar.

Eetcafé Bar Nine pakt uit met een hippe winterbar op de Leuvense Oude Markt. Op het gezellig overdekte terras, vlak voor de ingang van het eetcafé, kan iedereen van een pas bereide cocktail nippen of smullen van lekkere finger food hapjes. WinterBar Nine is iedere dag doorlopend open vanaf 11 uur. Er wordt finger food geserveerd van 12 uur tot middernacht. Op 1 januari zal de winterbar gesloten zijn. Extra praktische informatie is terug te vinden op de website www.bar-nine.be. (ADPW)