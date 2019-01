Bar Berlin steunt Kinderwerking Fabota ADPW

04 januari 2019

Suheyla Aldur, uitbaatster van koffiebar Bar Berlin in de Brusselsestraat, stelde vandaag haar bar open voor de verkoop van koffie en ander lekkers. Dat deed ze voor Kinderwerking Fabota. De sympathieke dame kent Buurtwerk ’t Lampeke in Leuven zeer goed. Ze heeft er zelf enkele jaren gewerkt en haar hart verloren aan de positieve kracht waarmee Fabota werkt met kinderen en gezinnen in armoede en sociale uitsluiting. Met het ingezamelde geld zullen de kinderen een activiteit of een uitstap kunnen waarmaken dat anders niet mogelijk is.