BAR|A|MUZE op dakterras van M 25 mei 2018

02u55 0 Leuven Van 19 juli tot en met 19 augustus is het dakterras van M opnieuw open voor het publiek van donderdag tot zondag. Naar goede gewoonte staan er heel wat optredens op het programma.

De meest bekende naam op de affiche van BAR|A|MUZE is wellicht Rob Vanoudenhoven die op een hilarische manier terugblikt op de voorbije vijftig jaar van zijn leven. Ook Comedy Casino Cup-winnaar David Galle komt het beste van zichzelf geven. Dirk De Wachter geeft dan weer een inkijk in zijn indrukwekkende boekenkast en deelt zijn perfecte leesmoment met het publiek. BAR|A|MUZE is elke week open van donderdag 19 juli tot zondag 19 augustus behalve tijdens festival M-idzomer.





Meer info: www.baramuze.be (BMK)