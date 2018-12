Bankautomaten gesloten wegens risico op plofkraak ADPW

05 december 2018

De KBC-bankautomaten in de Parijsstraat en het Barbarahof zijn sinds kort allebei gesloten omdat ze een te gemakkelijk doelwit zouden zijn voor plofkraken. “Automaten in een bemand kantoor of automatenkantoor bieden onze klanten meer beschutting tegen weer en wind en zijn voor ons ook makkelijker te onderhouden, bedienen en beveiligen”, zo klinkt het bij KBC. Er blijft dus enkel binnen aan het Barbarahof een automaat staan, waardoor er tussen 22 en 6 uur in de Parijsstraat geen geld meer afgehaald kan worden, terwijl daar vroeger twee buitenautomaten in de straat stonden.

“Wij maken regelmatig een evaluatie van ons automatenpark. Bij de recentste evaluatie hebben we beslist om de gevelautomaat in de Parijsstraat in Leuven buiten werking te stellen. Er is al een geldautomaat beschikbaar in het automaten)kantoor in de buurt en er is bij de evaluatie ook beslist om daar een extra automaat te installeren”, laat KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht weten. ‘Automaten in een bemand kantoor of automatenkantoor bieden onze klanten meer beschutting tegen weer en wind en zijn voor ons ook makkelijker te onderhouden, bedienen en beveiligen. Ook de gevelautomaat aan het Barbarahof hebben we buiten werking gesteld”, vertelt Huybrecht.

De maatregel wordt genomen om eventuele plofkraken tegen te gaan. De beveiliging aan een onbemande bankautomaat is niet evident. Karel Van Eetvelt van Febelfin liet na de reeks plofkraken ook al weten dat er heel wat banken hun lokettenzalen vanaf 23 uur gaan sluiten. Dat besloten de vier grootbanken, KBC, ING, Belfius en BNP Paribas en bpost, samen met Binnenlandse Zaken, politie en justitie naar aanleiding van een plofkraak in een ING-kantoor in het Waals-Brabantse Seneffe.

Voor de mensen die ‘s nachts geld willen afhalen in het centrum Leuven wordt het er niet eenvoudiger op. Buiten aan de geldautomaat op de Grote Markt en aan die in de Naamsestraat staan vaak erg lange wachtrijen. Die zullen er wellicht enkel maar langer op worden.