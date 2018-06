Balustrade in blauwe steen opnieuw hersteld 20 juni 2018

De stad Leuven is - alweer - de balustrade in blauwe steen aan de Lei aan het herstellen. Dat is noodzakelijk voor de veiligheid. De voorbije tijd stonden er nadarhekken om te voorkomen dat mensen in het water van de Dijle terecht zouden komen.





"Het is helaas niet de eerste keer dat we die herstelling moeten uitvoeren", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). "Ik vraag me wel eens af hoe ze het doen maar keer op keer rijdt er iemand met een voertuig tegen de balustrade. Die valt dan in het water en dan zit er niets anders op dan een nieuwe te bestellen bij de leverancier. Die moet op maat gemaakt worden en dat heeft tot gevolg dat we even geduld moeten hebben voor de levering.





Ik hoop dat we na deze herstelling een tijdje gerust zijn maar dat valt nog af te wachten."





(BMK)