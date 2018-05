Ballon straks groen, bruin of zwart? KUNSTENAAR POETST BEKENDE WERK OP VOOR VERHUIS NAAR STATION ANDREAS DE PRYCKER

17 mei 2018

02u38 0 Leuven De Ballon van de Vriendschap is nog maar pas weggehaald van het Herbert Hooverplein, of zijn maker Dany Tulkens onthult al dat hij mogelijk van kleur verandert. De Ballon krijgt ook een nieuwe sokkel en wordt helemaal opgepoetst voor hij eind augustus aan het station zal pronken.

Wat gaat er in de toekomst gebeuren met De Ballon? Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a), schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V) en kunstenaar Dany Tulkens vertelden er de Leuvenaars gisteren alles over.





"Ik ben nooit tevreden geweest over de poten. Daar moet een rechthoekige sokkel onder komen, van zo'n 3,5 meter hoog", aldus zijn maker. "Mogelijk komt er ook nog iets op de Ballon, maar daar ben ik nog niet uit. Het kunstwerk zal helemaal opgepoetst worden en het zou kunnen dat ik hem ook nog ga patineren (een decoratief likje verf geven, red.). Maar of dat nu een bepaald type groen, bruin of zwart zal worden, dat weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat hij eind augustus klaar zal zijn", geeft Tulkens nog mee.





De Ballon krijgt ook een nieuw plekje op 'De Patat', vlak bij de haltes van De Lijn. "Daar komt veel meer volk dan op het Herbert Hooverplein. Je zult zelfs vanop de Leuvense ring De Ballon zien staan. Komt er nog bij dat het kunstwerk in september, de belangrijkste maand van het jaar voor de Mannen van het Jaar, niet goed zichtbaar was door alle kermiskramen van Leuven Kermis. Een verbetering dus op alle vlakken."





Toch vindt François Michiels, voorzitter van de Jaartallen, het jammer dat De Ballon zijn 30ste verjaardag op het Hooverplein niet heeft kunnen vieren. De Mannen van 1950 doen intussen een oproep om hun logo aan te passen. "Door de verhuizing en na 28 jaar trouwe dienst moet het aangepast worden. Als voorzitter van het Koninklijk Verbond der Jaartallen vraag ik de stad dan ook nu al om bij de plaatsing aan het station de nodige vaten echte Leuvense Stella te voorzien om de bittere pil te verdrinken", klinkt het bij Michiels.





Meer beleving

De werkzaamheden aan het Ladeuze- en het Herbert Hooverplein vorderen, zo liet de stad Leuven al weten. De pleinen krijgen een nieuwe inrichting, omdat koning auto plaats moet maken voor voetgangers en meer beleving sinds de invoering van het circulatieplan.





Helaas heeft dat ook gevolgen voor De Ballon van de Vriendschap die bijna dertig jaar lang een prominente plaats had op het Herbert Hooverplein. Maandagochtend om 5 uur werd de Ballon van zijn sokkel gehaald. Zeer tegen de zin van de Mannen van het Jaar. "Maar er gaat zeker nog iets speciaal gebeuren voor de Jaartallen van Leuven", sust Robbeets.