Ballet Dommage brengt theater in garages 30 mei 2018

Ballet Dommage trekt van 25 mei tot en met 10 juni door Leuven en deelgemeenten op uitnodiging van 30CC. Ze willen de buurtbewoners verwarmen met een nieuw theaterproject. Samen met een gevarieerde groep spelers en muzikanten spelen ze toneel in garages bij mensen thuis. Een groot minimalistisch spektakel voor de hele buurt moet het worden. En dat helemaal gratis. De enige begenodigdheden: een stoel, kruk of poef om op te zitten. Ballet Dommage speelt 'VOLK: Fragment 2', wat deel uitmaakt van VOLK, een omvangrijk project van Ballet Dommage waarin ze op zoek gaan naar bijzondere en spontane ontmoetingen in een diverse samenleving. Met 'VOLK: Fragment 1' doorkruisten ze eerder al de stad Leuven met mobiele decors om er van deur tot deur een korte theatervoorstelling te spelen. Meer info te vinden via www.30cc.be en www.balletdommage.be. (ADPW)