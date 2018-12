Bajesklant betrapt met heroïne in de cel Stefan Van de Weyer

19 december 2018

13u24 0 Leuven Een dertiger uit Stabroek hangt zes maanden cel met uitstel en 6.000 euro boete boven het hoofd omdat hij op 29 november 2017 in de Leuvense Hulpgevangenis werd betrapt met heroïne in zijn cel. De gevangene heeft flink wat op zijn kerfstok staan, zonder deze mogelijke veroordeling moet hij nog minstens tot 28 december 2024 in de cel blijven.

Hij werd enkele jaren geleden al eens tot onder andere 40 maanden cel veroordeeld voor druggerelateerde feiten. Hij kreeg er op 29 oktober 2018 ook nog eens een celstraf erbij op de strafrechtbank omdat hij werd betrapt met een joint in de Leuvense cel. Toen hij iets meer dan een jaar geleden betrapt werd met de heroïne verklaarde hij een overbrenging te hebben gevraagd naar een gevangenis waar hij niet aan drugs kan raken. Hierop verhuisde hij naar de Brugse gevangenis.

“Ik word daar meermaals per dag gefouilleerd en gecontroleerd, daar raak je niet aan drugs. Het is een gevangenis in een gevangenis. Zo kon ik van mijn drugprobleem afraken”, verklaarde hij aan de rechter. Gezien hij zich aan het herpakken was van zijn drugprobleem vorderde het openbaar ministerie de zes maanden cel met uitstel. Vonnis op 23 januari.