Baby- en peuteropvang op 1 website: www.kinderopvanginmijnbuurt.be bundelt vraag en aanbod Bart Mertens

25 maart 2019

15u30 0 Leuven Interleuven werkt aan een regionaal digitaal loket kinderopvang waar al 18 gemeenten uit Vlaams-Brabant aan deelnemen. Het is het eerste digitale platform dat op zo’n grote schaal wordt opgezet. Dit leverde meteen al een selectie op voor de Gouden Kinderschoen. Het project wordt de komende weken in de pilootgemeente Herent opgestart.

Het digitaal loket kinderopvang helpt ouders in hun zoektocht naar kinderopvang. Op één website kunnen ouders het aanbod aan kinderopvang voor zowel baby’s en peuters (0 tot 3 jaar) als schoolkinderen in de deelnemende gemeenten raadplegen. Daarnaast kunnen ouders online een aanvraag voor baby- en peuteropvang registreren waarna de deelnemende opvanginitiatieven deze autonoom behandelen. Liefst 18 gemeenten uit Vlaams-Brabant stapten al in dit project. Nu breekt de fase aan waarin drie pilootgemeenten (Herent, Tienen en Tielt-Winge) het systeem uitvoerig zullen testen.

Stad Leuven

Voor dit project wordt ook nauw samengewerkt met de stad Leuven die veel ervaring en expertise in de schaal kan leggen met hun eigen lokaal digitaal loket kinderopvang. Schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (sp.a): “Kinderopvang vinden in Vlaams- Brabant wordt dankzij de uitbouw van loketten in de regio weer een beetje gemakkelijker. Het zoeken en vinden van kinderopvang stopt immers niet aan de grenzen van een stad of gemeente. Daarom zocht de stad Leuven partners in de bredere regio om haar opgedane kennis over het loket kinderopvang te delen. Dankzij deze samenwerking krijgen ouders beter zicht op de opvangmogelijkheden en worden opvangvraag en -aanbod nog beter op elkaar afgestemd.” Eind 2019 zouden alle digitale loketten kinderopvang in de regio operationeel moeten zijn. In de regio Leuven nemen onder meer Bertem, Holsbeek, Lubbeek, Tervuren, Overijse, Hoeilaart ,Bierbeek en Boortmeerbeek deel. Het regionaal digitaal loket kinderopvang werd meteen al geselecteerd om mee te dingen naar de Gouden Kinderschoen 2019 van VVSG. De Gouden Kinderschoen bekroont de inzet en investeringen van lokale besturen op vlak van kinderopvang. Meer info: www.kinderopvanginmijnbuurt.be en www.goudenkinderschoen.be