BAAS Leuven is terug

In september vorig jaar sloegen mijnLeuven en de Antwerpse jongerenorganisatie BAAS voor het eerst de handen in elkaar. Het resultaat van die samenwerking werd BAAS Leuven, een traject waarbij jonge starters de kans krijgen om uit te zoeken of een eigen zaak iets voor hen is en waar prille ideeën omgezet worden naar concrete businessplannen met behulp van coaching op maat. Nu, een succesvolle editie later, kunnen Leuvense jongeren tussen 18 en 30 jaar zich opnieuw inschrijven. Vorig jaar schreven 108 jongeren zich in. Net als vorig jaar kan elke deelnemer ook nu inschrijven voor één van de vier trajecten: Geen-Idee, Pril-Idee, Pre-Starter of Starter. "We zijn tevreden over hoe het traject in elkaar zit", aldus Zoë Pauwels, jeugdwerker bij mijnLeuven en coördinator van BAAS Leuven. "Vorig jaar bleek de dynamiek in elke groep een belangrijke factor voor het succes." Inschrijven voor BAAS Leuven kan vanaf maandag 6 augustus 2018 op www.mijnleuven.be/baasleuven. (BMK)





