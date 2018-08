AWV herstelt 'foutje' 17 augustus 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft gisteren de signalisatie aan een vijftal kruispunten in Leuven opnieuw aangepast. Deze keer in het voordeel van de fietsers die terug voorrang krijgen op het gemotoriseerde verkeer op de ring rond Leuven. Vorige week had AWV net het omgekeerd gedaan als gevolg van een beslissing die werd genomen in 2017. Minister Ben Weyts (N-VA) keerde op zijn stappen terug en omschreef de nieuwe wegmarkeringen als een foutje van zijn administratie. De Leuvense fietsers waren boos nadat hun voorrang plots werd afgenomen en ook in de Leuvense politiek veroorzaakte de wijziging van de voorrang een kleine rel. Na de aanpassingen van gisteren is de originele situatie terug hersteld en hebben fietsers dus terug voorrang op wagens op de bewuste kruispunten. (BMK)