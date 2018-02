Awards voor Arktos en Domo 21 februari 2018

BNP Paribas Fortis Foundation heeft zopas awards uitgedeeld aan acht verenigingen uit Vlaams-Brabant. De Foundation reikte al voor het achtste jaar op rij awards uit aan educatieve projecten van verenigingen die de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden. Sinds de start in 2010 heeft het programma 510 projecten van Belgische vzw's ondersteund voor een totaalbedrag van ruim 5,4 miljoen euro. Dit jaar slepen niet minder dan 78 projecten en 9 Recht uit het Hart-projecten een award in de wacht, goed voor een totaalbedrag van 828.000 euro. In onze regio viel onder meer vzw Arktos uit Leuven in de prijzen voor het project 'Houtatelier Arktos'. De vereniging kreeg 12.000 euro. Ook vzw Domo uit Leuven krijgt 10.000 euro voor het project 'UITBOUW preventieve gezinsondersteuning in Vlaanderen.' (BMK)