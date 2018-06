Autoshow en animatie tijdens De Langste Dag 22 juni 2018

03u04 0 Leuven Straatanimatie, shopplezier en smullen...dat zijn de traditionele ingrediënten op 33ste editie van De Langste Dag in Leuven die wordt georganiseerd op zaterdag 23 juni. Ook op de affiche: de finalisten van Belgium's Got Talent en de autoshow op het Martelarenplein en in de Bondgenotenlaan.

Nu zaterdag is het alweer feest in Leuven want op die dag vindt de 33ste editie van De Langste Dag plaats. Dat evenement is door de jaren heen uitgegroeid tot de grootste geanimeerde stadsbraderie van België. Straattheater, een artisanale markt, een kappersdorp ten voordele van Kom Op Tegen Kanker en dat alles in een verkeersvrij stadshart.





Het straattheater van internationaal niveau zal alvast op veel bewondering kunnen rekenen want op het programma staan onder meer levensgrote giraffen en de spacecruisers met astronauten. Eveneens op de affiche: trampolineshows met acrobatie en spektakel uitgevoerd door een gezelschap dat het tot in de finale van 'Belgium's Got Talent' wist te schoppen. Ook leuk is de autoshow die al enkele jaren een vaste waarde is tijdens De Langste Dag.





Dit jaar worden de allernieuwste modellen getoond op het Martelarenplein en in de Bondgenotenlaan. "Alle Leuvense garages verzamelen zich voor een heuse autoshow waarbij ze de nieuwste modellen tonen", klinkt het enthousiast bij de organisatie.





Voor meer praktische informatie en het volledige programma kan je surfen naar www.liefstleuven.be. (BMK)