Automobilist rijdt minderjarige fietsers aan en pleegt vluchtmisdrijf ADPW

17 januari 2019

13u26 0

Een automobilist heeft woensdagmiddag twee fietsers aangereden op de Brusselsesteenweg, om daarna vluchtmisdrijf te plegen. en pleegde daarna vluchtmisdrijf. Een groepje jongeren reed met de fiets over het fietspad in de tegengestelde richting naar Leuven. Ter hoogte van de ring draaide een donkerblauwe Volkswagen de Brusselsesteenweg op in de richting van Herent. De bestuurder merkte het groepje te laat op en het kwam tot een aanrijding. Twee zestienjarige jongens kwamen hierbij ten val. De man parkeerde zijn auto wat verder en kwam kijken hoe het met de jongens ging. Hij zei dat hij een bestelwagen ging halen om de fietsen van de jongens weg te brengen en vertrok weer met zijn auto. Hij kwam echter niet meer terug. Na een uur wachten werd de politie verwittigd en zij stelden een proces-verbaal op. Eén jongen kwam er met een beschadigde fiets vanaf en de andere werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.