Auto's zwaar beschadigd bij kop-staartaanrijding in Elfnovemberlaan

13 november 2018

In de Elfnovemberlaan in Kessel-Lo kwam het maandagnamiddag tot een botsing tussen twee wagens. “Omstreeks 14.30 vond er een kop-staartaanrijding plaats tussen twee auto’s. Eén van de twee kwam daarbij tegen een paal terecht. Beide betrokkenen vulden het Europees aanrijdingsformulier in. Er moest dus geen proces-verbaal opgesteld worden”, zo vertelt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.