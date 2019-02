Auto’s laten rijden op Leffe Blond 0,0 %? AB InBev geeft verloren alcohol nieuw leven Bart Mertens

18 februari 2019

18u00 0 Leuven De populariteit van alcoholvrij bier neemt toe en dat heeft AB InBev op een idee gebracht. Tot op heden werd de ‘verloren alcohol’ weggekieperd, maar de brouwerij gaat die vanaf nu een tweede leven geven. “Van 85 blikjes alcoholvrij bier kunnen we een liter biobrandstof maken”, zegt David De Schutter van AB InBev Europa.

Dankzij acties als Tournée Minérale wint alcoholvrij bier steeds meer zielen. Bij AB InBev zien ze de verkoop van alcoholvrij bier jaar na jaar stijgen, een evolutie die uiteraard invloed heeft op de productie. Het alcoholgehalte van 0,0 % wordt overigens bekomen door met behulp van gisten en bacteriën de alcohol uit het bier te halen, met restalcohol als overschot. Zo rijden er bij AB InBev in Leuven wekelijks drie tankwagens buiten – goed voor 75.000 liter - met restalcohol van bijvoorbeeld Leffe Blond 0,0 % of Jupiler 0,0 %. Die restalcohol werd altijd beschouwd als een afvalproduct, maar daar komt nu verandering in want AB InBev wil er brandstof van maken.

De eerste doelstelling is het omzetten van 1 miljoen liter restalcohol naar biobrandstof David De Schutter, hoofd van R&D bij AB InBev

David De Schutter, hoofd van R&D bij AB InBev Europa, ontwikkelde samen met zijn team een plan om de ‘verloren alcohol’ een tweede leven te geven. “We ontwikkelden concrete toepassingen voor de overgebleven alcohol”, klinkt het. “De eerste is het omzetten van 1 miljoen liter restalcohol naar biobrandstof. 85 blikjes alcoholvrij bier leveren bijvoorbeeld een liter biobrandstof op. Ons doel is om op lange termijn geen alcoholafval meer te hebben. We willen zoveel mogelijk opnieuw gebruiken in de circulaire economie. We willen ook andere brouwers en industrieën tonen dat een duurzame economie de enige juiste toekomst is.”

Ecologischer

“Toen het productievolume van alcoholvrije bieren nog beperkt was, was de alcohol gewoon een afvalstroom die organisch werd afgebroken”, zegt milieumanager Yleni De Neve van AB InBev. “Maar we hebben onszelf uitgedaagd: het kan ecologischer en ambitieuzer. De deal met ALCOGROUP is daar de eerste concrete uitkomst van. ALCOGROUP, een Belgische producent van biobrandstoffen, koopt vanaf februari wekelijks restalcohol op bij AB InBev. Van nu tot en met juni loopt er een project waarin ALCOGROUP in totaal zo’n 1 miljoen liter restalcohol zal omzetten in biobrandstof.”

De brouwer kondigde eveneens aan een nieuwe proteïneshake te gaan maken op basis van ‘spent grains’ die overblijven na het brouwproces. Of onze wagens in de toekomst volledig op Leffe Blond 0,0 % of Jupiler 0,0 % zullen rijden, valt te betwijfelen maar feit is alleszins dat er bio-ethanol zit in de benzine (95 E10, red.) die we tanken aan de pomp. En laat dat nu net de stof zijn die overblijft als je alcoholisch bier omzet in alcoholvrij bier.