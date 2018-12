Auto rijdt over voet van vrouw ADPW

12 december 2018

15u24 0

Op de Naamsesteenweg in Heverlee is dinsdagmiddag een 70-jarige vrouw uit Heverlee gewond geraakt nadat er een automobiliste over haar voet reed. Dat gebeurde terwijl ze de straat wilde oversteken aan de oversteekplaats voor voetgangers.