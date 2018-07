Auto rijdt huis binnen 11 juli 2018

Een bestuurder van een Ford Ranger is gisteravond omstreeks 18.30 uur om een nog onduidelijke reden in de muur van een huis gereden in de Schoolbergenstraat in Kessel-Lo.





De bestuurder zat niet gekneld in het voertuig maar werd toch naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij in shock verkeerde. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse om de woning te stutten. Het is vooralsnog onduidelijk of de woning bewoonbaar blijft. (ADPW)