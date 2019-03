Auteur Jo Claes scoort opnieuw met ‘Een tragisch verhaal’: hoofdinspecteur Thomas Berg maakt jacht op moordenaar van professor muziekgeschiedenis Bart Mertens

31 maart 2019

19u00 0 Leuven De Leuvense auteur Jo Claes publiceerde zopas ‘Een tragisch verhaal’ in de populaire boekenreeks met hoofdinspecteur Thomas Berg in de hoofdrol. Deze keer moet Berg op zoek naar de moordenaar die de dood van een professor muziekgeschiedenis op zijn geweten heeft. “Als hij eindelijk denkt de dader te kennen, komt hij tot de onthutsende vaststelling dat hij even blind is geweest als Oidipous”, aldus Jo Claes.

Elk jaar een boek in de Thomas Berg-reeks met uitzondering van feestjaar 2017. Dat jaar leverde de Leuvense auteur Jo Claes per hoge uitzondering twee misdaadromans af met hoofdinspecteur Berg in de hoofdrol omwille van het tienjarig bestaan van de populaire boekenreeks. Het is een straffe prestatie maar Jo Claes gaat onvermoeibaar door op de ingeslagen weg. Zopas leverde hij een nieuw pareltje af: ‘Een tragisch verhaal’. Het Leuvense provinciehuis stroomde alweer vlot vol met fans van Jo Claes die de voorstelling van het boek voor geen geld ter wereld wilden missen. Ook dat is traditie: elk jaar een vol huis voor de nieuwste telg in de Thomas Berg-reeks.

In een vijver van de Parkabdij in Heverlee wordt het lijk van een professor muziekgeschiedenis gevonden. Zelfmoord op het eerste gezicht Jo Claes over zijn nieuwste boek ‘Een tragisch verhaal’

“In een vijver van de Parkabdij in Heverlee wordt het lijk van een professor muziekgeschiedenis gevonden. Zelfmoord op het eerste gezicht”, aldus de populaire auteur. “Hoofdinspecteur Thomas Berg denkt dat de dood van de man te maken heeft met een waardevol vijftiende-eeuws liedjesboek dat volgens sommigen een vervalsing is. Is de professor daarom vermoord? Of is de hoge levensverzekering het motief? Zijn tweede vrouw is twintig jaar jonger en er gaan geruchten dat ze een verhouding heeft. Een andere erfgename is de dochter. Ze is lid van een toneelgezelschap dat de tragedie van Sophocles, Koning Oedipus, opvoert in de schouwburg van Leuven. Het lukt Berg maar niet om de moordenaar te vinden. Iedereen lijkt te liegen, zowel de hoofdrolspelers in de discussie over het liedjesboek als de mensen van het toneelgezelschap. Als hij dan eindelijk denkt de dader te kennen, komt hij tot de onthutsende vaststelling dat hij even blind is geweest als Oidipous. Pas dan slaagt hij erin om de maskers te doen vallen en krijgt de zaak een bijzonder tragische ontknoping.”

Jaar na jaar ontdekken alsmaar meer lezers het werk van Jo Claes Vé Bobelyn en Els Wouters van uitgeverij Houtekiet

Leuk detail tijdens de boekvoorstelling: Jo Claes kreeg zowaar zelf een boek van uitgever Houtekiet. “Jo draagt ‘Een tragisch verhaal’ op aan ons”, vertellen Vé Bobelyn en Els Wouters van uitgeverij Houtekiet. “Dat vonden wij dan weer een mooie aanleiding om Jo te verrassen met een speciaal cadeau. We maakten een uniek boekje over Jo en Thomas Berg want sinds de publicatie van ‘De zaak Torfs’ in 2008 is er heel wat gebeurd. Jo kreeg onder meer De Gouden Strop, we vierden tien jaar Thomas Berg in de Leuvense Stadsschouwburg, we dwaalden samen in het spoor van Thomas Berg door de straten van Leuven om te eindigen op het terras van café Gambrinus…Al die unieke momenten hebben we gebundeld in een klein boekje dat we in beperkte oplage hebben uitgegeven. De reeks over hoofdinspecteur Thomas Berg is van uitzonderlijke kwaliteit. Jaar na jaar ontdekken alsmaar meer lezers het werk van Jo Claes. Wij zijn Jo enorm dankbaar voor al zijn verhalen!”

Vertelkunst

Blijft de vraag waarom de reeks met Thomas Berg in de hoofdrol uitgroeide tot zo’n groot succes? Het antwoord op die vraag zou zelfs Thomas Berg niet kunnen geven maar de uitzonderlijke vertelkunst van Jo Claes in combinatie met zijn geheel terechte aandacht voor geschiedenis spelen zeker een cruciale rol. Jo Claes zelf heeft geen eenduidig antwoord op het succes van Thomas Berg maar hij weet wel wat de boeken zo bijzonder maakt. “Een misdaaroman is geen thriller”, klinkt het. Waarvan akte.

Meer info: www.jo-claes.be