Auteur Jo Claes krijgt 15de HDK-prijs

02u38 0 Leuven De Leuvense Persclub heeft gisteravond de winnaars van de vijftiende Hugo De Keyserprijs bekendgemaakt. Laureaat was schrijver Jo Claes, terwijl professor Johan Swinnen bekroond werd voor de 'Strafste Prestatie'.

Journalist Hugo De Keyser overleed ruim vijftien jaar geleden in Leuven. Om zijn herinnering en levensfilosofie in ere te houden, reikt de Leuvense Persclub sinds 2004 de HDK-prijs uit aan een persoon of organisatie die het leven in Leuven in het voorbije jaar aangenamer gemaakt heeft. Eerdere winnaars waren onder anderen wijlen Jef Iliaens van Poverello, de Facebookpagina's 'Weleer' en 'Leuvense Historische Weetjes', en vorig jaar nog vzw Fonk voor de film 'Leuven in Scène'.





Sinds gisteren mag ook de Leuvense schrijver Jo Claes zich bij dat selecte groepje rekenen. "Hij heeft met de creatie van Thomas Berg de stad Leuven op de criminele kaart gezet", aldus Luc Vanheerentals, voorzitter van de Leuvense Persclub. "Los van de boeken is het universum rond Thomas Berg geleidelijk een eigen leven gaan leiden, met bijvoorbeeld speciale wandelingen. Door de rake beschrijvingen van de historische binnenstad, zijn de boeken een uitstekend middel om daar kennis mee te maken."





Strafste Prestatie

Ook hoogleraar oncologie Johan Swinnen viel in de prijzen, en wel voor zijn onwaarschijnlijke prestatie ten voordele van kankeronderzoek. Swinnen legde in 33 dagen tijd liefst 2.400 kilometer af tussen Leuven en Santiago de Compostela, wat zo'n 100.000 euro opleverde. Dat was meteen ook goed voor de overwinning in de categorie 'Strafste Prestatie'. In de categorie 'Beste Woordvoerder' ging de zege overtuigend naar Veerle Ausloos van M-Museum. En dan was er ook nog een 'Life Time Award', die postuum uitgereikt werd aan Dany De Meirsman. Hij was ruim dertig jaar actief als uitbater van de bekende zaak Salons Georges op het Hogeschoolplein, en was ook voorzitter en bestuurslid in verschillende handelsorganisaties.





