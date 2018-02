Auditorium Maisin gered van afbraak SCHEPEN DEVLIES (CD&V) OVERTUIGT RESITERRA VAN HISTORISCHE WAARDE BART MERTENS

23 februari 2018

02u32 0 Leuven Geen afbraak voor auditorium Maisin. Dat was gisteren het grote nieuws op de officiële start van de werken op de Hertogensite. Het gebied tussen de Kapucijnenvoer, de Brusselsestraat en de Minderbroedersstraat moet de volgende jaren eveneens uitgroeien tot de grootste autovrije zone van Leuven.

Na de stationsbuurt en de Vaartkom wacht er de komende jaren ook de Hertogensite een metamorfose. Het gebied van 6,3 hectare tussen de Brusselsestraat, de Minderbroedersstraat en de Kapucijnenvoer is zonder twijfel de grootste binnenstedelijke ontwikkeling van Leuven en ver daarbuiten. Om u een idee te geven: de Hertogensite is negen voetbalvelden groot. Hoewel het volledig project van ontwikkelaar Resiterra pas klaar zal zijn in 2026 zal de Leuvenaar toch al relatief snel merken dat er langzaam maar zeker een nieuwe wijk zal ontstaan waarin wonen, handel, cultuur en zorg centraal staan. Gisteren werd alvast het startschot voor de werkzaamheden gegeven op wat in de volksmond al eens omschreven wordt als de ziekenhuissite. Die begonnen met de renovatie van twee verouderde panden langs de Brusselsestraat. "Het gaat om gebouwen die van de 15e tot de 18e eeuw dienst deden als stadsbrouwerij en ververij. We gaan de gebouwen omtoveren tot achttien appartementen en commerciële ruimtes", zegt Erik Van Hoof van projectontwikkelaar Resiterra.





Dijle weer zichtbaar

Uiteraard is dat slechts het begin van een puzzel die veelbelovend uit de hoek komt. In totaal wil Resiterra liefst 540 woningen en appartementen bouwen op de site. Qua prijs moet je al snel rekenen op een kleine 400.000 euro voor een appartement met twee slaapkamers. Niet bepaald goedkoop, maar wel typisch Leuvens. Verder is er ook nog de Welzijnstoren en eventueel de nieuwe podiumkunstenzaal. Of die er effectief komt, hangt af van het nieuwe schepencollege maar de ruimte is alvast voorzien. Verder zal in de eerste bouwfase de Dijle opnieuw zichtbaar worden gemaakt en wel over een afstand van 300 meter.





"Net zoals in andere wijken in Leuven willen we de Dijle terug in de stad brengen. Tegen 2020 zal de Dijle een honderdtal meter opengelegd worden aan de kant van de Minderbroedersstraat. Daar stopt het niet want de Aa -een zijrivier van de Dijle die niet overdekt is- zal een natuurlijke oever krijgen zodat deze beter zichtbaar is voor de mensen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V).





Grootste autovrije zone

"Op de Hertogensite doen we dat in combinatie met een nieuw park van één hectare groot. Het nieuwe park zal vanaf 2023 opengesteld worden voor de Leuvense inwoners. Aansluitend moet de hele site zowat de grootste autovrije woonzone in Leuven worden en dat komt de leefbaarheid van de buurt enkel ten goede."





Integratie in project

Indrukwekkend project maar toch komt het belangrijkste nieuws uit een eerder onverwachte hoek. Aula Maisin zal dan toch niet worden afgebroken zoals oorspronkelijk was voorzien in de plannen. "Behoud van historisch erfgoed op de site is belangrijk", stelt schepen Devlies. "Mede op mijn aandringen zal ontwikkelaar Resiterra aula Maisin integreren in het project. Uiteraard blijft ook het historisch waardevolle interieur van het auditorium behouden. Er zal nog les in worden gegeven en er kunnen bijvoorbeeld ook lezingen worden georganiseerd. De iconische aula is dus gered en dat geldt overigens ook voor andere erfgoedpareltjes zoals de 40 meter lange oude stadsomwalling."