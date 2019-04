Attracties provinciedomein zaterdag weer open ADPW

01 april 2019

18u51 0

In het provinciedomein van Kessel-Lo openen zaterdag de attracties, zoals de minigolf, het verkeerspark, de trapbootjes en roeiboten/waterfietsen, vanaf de start van de paasvakantie. “Vanaf dit seizoen kunnen de bezoekers terecht in het vernieuwde onthaalgebouw voor informatie of tickets voor de minigolf en de tennis. Je vindt er ook faciliteiten als een drankautomaat, toiletten en een verzorgingstafel”, zo klinkt het bij de provincie.

“Nu de lente aanbreekt, kan het recreatieseizoen van start gaan. De domeinen open hun deuren, vanaf 1 april, hun zwembaden vanaf 1 mei”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor recreatie.