Atos begeleidt Bart Swings op weg naar Olympische Spelen Bart Mertens

26 december 2018

16u00 0 Leuven Topsporter Bart Swings gaat zich met de hulp IT-bedrijf Atos klaarstomen voor de Olympische Spelen in 2020. Atos is wereldleider in digitale transformatie en zal samen met Swings nieuwe digitale processen bedenken die de prestaties van de atleet moeten verbeteren. Zo staat er al een gepersonaliseerde applicatie voor de registratie van trainingstijden in de stijgers.

Atos heeft heel wat ervaring als het op technologie en topsport aankomt. Zo werkte het bedrijf ook al samen met triatleet Marc Austin voor het EK van 2018. Nu hoopt ook Bart Swings hoopt met de hulp van Atos nog beter voorbereid te zijn op de Olympische spelen van Bejing in 2020. Swing liet eerder al optekenen dat hij na de zilveren medaille op de winterspelen de lag nog hoger legt en voluit voor een gouden plak gaat in 2020. Atos kan daarin een belangrijke rol spelen door een gepersonaliseerde app te ontwikkelen die Swings een beter zicht geeft op de evolutie van zijn trainingsprestaties.

Olympische glorie

“Ik ben heel blij met de steun die Atos me kan bieden in mijn voorbereiding naar de volgende Olympische Spelen. Het wordt een boeiende reis naar Olympische glorie in Beijng”, aldus Bart Swings. Ook Antoine Kerrinckx, CEO van Atos Belgium & Luxembourg, is blij met de samenwerking. “We zijn trots dat we een sterk partnership kunnen aangaan met een topsporter zoals Bart Swings. Bart is een jonge atleet met een mooi palmares en een onbreekbare ambitie. Atos is vastberaden om een bijdrage te leveren aan zijn sportieve toekomst en aan zijn dromen.” Nog dit: de Olympische Spelen zijn geen onbekend terrein voor Atos. Het bedrijf is IT-partner sinds 1992.