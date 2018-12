Atelier Lotte Martens neemt About Blue Fabrics over Bart Mertens

10 december 2018

17u00 0 Leuven Atelier Lotte Martens begon 2018 al met een bekroning in de vorm van de Womed Award als beloftevolle ondernemer. Na de overname van patronenlabel Mind the Whale wordt nu het Belgische DIY label About Blue Fabrics overgenomen. “Op deze manier versterk ik mijn positie op de Belgische markt maar ook voor de startende exportactiviteiten”, zegt Lotte Martens.

“De overname van About Blue Fabrics kadert in een uitbreiding binnen de boeiende DIY-markt”, stelt Lotte Martens. “About Blue Fabrics startte acht jaar geleden als online stoffenwinkel en groeide uit tot een stoffenlabel met een gevarieerd aanbod aan trendy stoffen. Ontwerpen gebeurt door het team, of in samenwerking met Vlaamse en internationale illustratoren en ontwerpers. Met de overname verbreedt Atelier Lotte Martens haar assortiment door in de markt te staan met twee op zichzelf staande merken met elk een eigen look and feel en publiek. De handgeprinte stoffen situeren zich in het hogere segment. De tijdloze designs en wasvaste prints in karakteristieke blinkende zeefdruk zijn uniek in het DIY landschap. About Blue Fabrics heeft een speels imago en ontwikkelt comfortabele stoffen voor dagelijks gebruik. De samenwerkingen met illustratoren en grafici zorgen voor stoffen die een breed publiek aanspreken en verrassen.”

Medisch textiel

Naast een verbreding van het assortiment wordt ook bij deze overname het team uitgebreid: Lieselot Wellens, oprichter en bezieler van About Blue Fabrics, komt aan boord. Atelier Lotte Martens zal 2019 dus beginnen met een sterk vrouwelijk team en een gamma dat op verschillende niveaus inspeelt op de marktvraag. Atelier Lotte Martens is een Belgisch textielbedrijf gespecialiseerd in handgedrukt textiel met een lokaal productie-atelier in Leuven. Het atelier ontwerpt en bedrukt stoffen voor de DIY-markt, kledij, interieurartikelen en medisch textiel. Met het label Beaufort ontwikkelde en patenteerde het bedrijf zelfs een techniek om te drukken op medische drukverbanden. Lotte Martens ontwikkelde de voorbije jaren met succes een unieke stijl die knipoogt naar trends en tegelijk de tand des tijds doorstaat.

Meer info: www.lottemartens.com en www.aboutbluefabrics.com