At The Bebop zoekt overnemer Toots Thielemans en Willy Deville traden al op in legendarisch café Bart Mertens

10 januari 2019

19u00 0 Leuven Het legendarische café At The Bebop is op zoek naar een overnemer. De uitbaters willen na 23 jaar de fakkel doorgeven aan een opvolger. “We hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en we willen er in schoonheid een punt achter zetten”, aldus Jaak en Sofie. At The Bebop begon op de Vismarkt maar verhuisde in 2001 naar de Tiensestraat. In het muziekcafé kwamen door de jaren heen grote namen optreden zoals bijvoorbeeld Toots Thielemans.

Wie At The Bebop zegt, denkt meteen aan één ding: straffe muziek. Het bekende Leuvense café is al vele jaren de thuishaven van een hele collectie aan muziekgenres, van jazz tot de betere pop. Het muziekcafé is ook ‘the place to be’ voor de liefhebbers van het betere werk op het podium. Dat was al zo van in het prille begin toen At The Bebop nog op de Vismarkt was gevestigd. In 2001 verhuisde het legendarische café naar de Tiensestraat om daar het muzikale verhaal voort te zetten. Dat leverde na meer dan twee decennia een indrukwekkende lijst van topmuzikanten op die ooit het beste van zichzelf gaven op het podium van At The Bebop. Zo stond niemand minder dan Toots Thielemans ooit ‘on stage’ in het bekende Leuvense café. Ook Willy Deville, Brussels Jazz Orchestra, Jef Neve en Philippe Catherine passeerden er de revue. Verder ook nog Absynthe Minded, Lady Linn & Her Magnificent Seven, Rick De Leeuw, Jan Hautekiet, PP Michiels en Sioen kwamen al optreden in At The Bebop. En om het lijstje mooi af te sluiten: Fischer Z.

Pensioen

Conclusie: At The Bebop is al vele jaren een ‘hotspot’ voor echte liefhebbers van muziek. Overigens heeft ook de eetkaart van het muziekcafé een stevige reputatie opgebouwd in de voorbije jaren. Dat alles is te danken aan uitbaters Jaak en Sofie maar zij willen nog dit jaar de fakkel doorgeven aan een enthousiaste opvolger. “Er is een tijd van komen en jammer genoeg ook eentje van gaan”, zeggen Jaak en Sofie. “We willen er dit jaar mee ophouden omdat we de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Onze knoken serieus beginnen te kraken. We hebben er 23 fantastische jaren opzitten in de ‘Bebop’. De verhuizing naar de Tiensestraat, tal van concerten met bijzondere artiesten, personeel uit alle hoeken van Vlaanderen en veel trouwe klanten…Het zou ons veel plezier doen om de fakkel te kunnen doorgeven zodat een nieuwe eigenaar dit mooie verhaal kan voortzetten.”

Concertreeks

Uiteraard willen Jaak en Sofie er niet zomaar een punt achter zetten na al die jaren. “We willen eindigen in schoonheid. Daarom gaan we er nog een serieuze ‘lap’ op geven de komende maanden en ons nakende afscheid vieren met een reeks schitterende concerten. Dat hebben onze vele trouwe klanten meer dan verdiend”, klinkt het. Wie interesse heeft om het muzikale horecaverhaal van Jaak en Sofie over te nemen, kan contact opnemen via het e-mailadres Jaak@atthebebop.be.