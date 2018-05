Astronauten en giraffen op Langste Dag 33STE GROOTSTE BRADERIE STRIKT OOK FINALISTEN 'BELGIUM'S GOT TALENT' BART MERTENS

02u30 0 Leuven De Langste Dag is op komst en de 33ste editie heeft enkele verrassende nieuwigheden op de affiche. Zo zal de gekte rond onze Rode Duivels niet ontbreken en kiest de organisatie resoluut voor straattheater van internationaal niveau.

Op zaterdag 23 juni staat de 33ste editie van De Langste Dag in Leuven op de kalender. Dat evenement groeide de voorbije jaren uit tot de grootste geanimeerde stadsbraderie van ons land. De Langste Dag is dan ook veel meer dan een gewone braderie in een verkeersvrij stadscentrum. Op het programma onder meer een artisanale markt, leuke kraampjes en straattheater van internationaal niveau. "Van steltenlopers en spectaculaire acrobaten", zegt Tine Vandeweerd van organisator Liefst Leuven. "De bezoekers mogen zich verwachten aan een indrukwekkende steltenparade, levensgrote giraffen en spacecruisers met astronauten die zich boven de hoofden van de mensen begeven. Verder ook nog een ganzenfanfare, een rijdend aquarium, Maya de Bij en heel wat straatmuzikanten. Leuk is ook dat we een gezelschap konden strikken dat het tot in de finale van Belgium's Got Talent wist te schoppen. Hun acrobatie is bijzonder spectaculair."





Eveneens op de affiche: de WK-gekte rond onze Rode Duivels. Ter voorbereiding op de wedstrijd van de dag kunnen bezoekers zich wagen aan 'facepainting'. "Zo zijn de supporters perfect voorbereid om onze Duivels naar de overwinning te juichen", aldus Liefst Leuven.





Autoshow op Martelarenplein

Mensen die niets met voetbal hebben maar wel met auto's kunnen dan weer terecht op de grote autoshow op het Martelarenplein waar alle Leuvense garages verzamelen om de laatste nieuwigheden te tonen aan het publiek.





Naar goede gewoonte staat ook het Kappersdorp ten voordele van Kom Op Tegen Kanker op het programma. Annemie Struyf is sinds jaar en dag meter van het project en roept iedereen op om naar de Grote Markt te komen voor een nieuwe 'coupe'. "Tussen 12 en 20 uur staan de kappers klaar en dat al voor de vijftiende keer. De opbrengst gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker. In al die edities samen knipten de kappers al meer dan 100.000 euro bij elkaar en daar moeten nog vele duizenden euro's bijkomen." www.liefstleuven.be