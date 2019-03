ASSISEN. Vandaag pleidooien in zaak Mehrnaz Didgar. “Kan u zich inbeelden hoe donker het moet zijn geweest in haar hoofd?” Neurochirurge (51) staat terecht voor moord op haar 14-jarige dochter

Kim Aerts

20 maart 2019

09u36 3 Leuven Op de vijfde dag van het assisenproces van de Leuvense neurochirurge komen eerst de twee burgerlijke partijen aan het woord. Daarna volgt het requisitoir van het Openbaar Ministerie. De verdediging van Didgar komt als laatste aan bod.

15:40h : Als de opname gedaan is, is het vakantie. Ze gaat naar huis, maar ze moet terugkomen in de herfst. De papa zei tegen de juf dat ze niet alleen mocht blijven. Maar als dat de dokter tegen u zegt bij het einde van de opname...Dat was het begin van Didgar haar depressie. Ze heeft dat in haar hoofd gestoken. Eline was beter, maar niet genezen. Volgens haar vader had Eline zwarte humor. Dat is de symboliek van de depressieve mens. Ze was schoolmoe, er was depressieve ontstemming. Met een somber wereldbeeld. Vanuit het toilet op school had ze afscheidsberichten gestuurd. Is dat normaal? Ik denk het niet. Dat is een kind dat vreselijk lijdt. Ze had een depressief reactiepatroon.

15:35h : Vermassen citeert uit verklaring Steven Pans: “Ze wou niet meer leven. Ze wou er niet meer zijn.” Ze praatte graag met de kat. Die had geen oordeel en zei niks terug. In de kinderpsychiatrie gaat ze zich verminken. Maar men camoufleert het. Ze moest er stralend buitenkomen, als een vlinder.

15:30h : 31 maart 2017. Dan komt dat moeilijk moment. De opname in de kinderpsychiatrie. Ze sluit zich op in de toiletten in de hoop niet gevonden te worden. Ze spaart haar medicatie op. Ze schrijft afscheidsbrieven naar vriendinnetjes. Een van die brieven valt uit een boek en onmiddellijk wordt de alarmbel geluid. En het is zo dat men ontdekt dat Eline zinnens is zich van het leven te benemen. Men is zo in paniek dat ze wordt opgenomen.

15:20h : Er was opstandigheid en er was sprake van automutulatie. Eline wou haar naam veranderen, zeer merkwaardig. Had ze zelfmoordgedachten? Overdrijf ik als ik zeg dat ze die had? Vind ik het uit? Ik denk het niet. Ze chatte met iemand die ook zelfmoordgedachten had. Ze ging naar de muziekschool, maar zelfs dat was er te veel aan. Ze was bang van de duisternis en ze sliep bij haar mama. Didgar pakte haar liever bij haar in bed, dan dat ze vier keer per nacht aan haar bed stond. Ze zei dat ze niet meer wou leven (volgens verklaring van een vriendin, nvdr.)

15:15h : Het heeft op die drie mensen een immense indruk nagelaten. We zien de mentale en fysieke achteruitgang. Twee jaar lang werd ze behandeld door een psycholoog. Het kind heeft het niet gemakkelijk. Ze miste veel in school. Het laatste schooljaar (derde middelbaar, nvdr.) heeft Eline grote problemen. Het laatste jaar moest Eline zich sleuren om naar school te gaan. Nooit met een glimlach. Ze had er wel een paar vriendinnen. Je zag haar uitdoven (citeert uit verklaring Steven Pans). Op een dag kregen ze telefoon dat Eline niet was toegekomen. Ze voelde zich niet goed in haar vel. In februari-maart escaleerde het. Dan zijn er gesprekken gekomen over een opname. Het kind ging zich afschermen. 17 februari 2017. Een briefje dat op school wordt gevonden: een intentie tot zelfmoord. Gelukkig is het zo ver nooit gekomen.

15:10h : Wat maken dat kind en die ouders mee? Het is kapotgaan. Ze zag Eline overgeven en ze ging de isoleerkamer binnen. Levensgevaarlijk, maar ze deed het. En ze gaat opnieuw binnen om een cadeautje te leggen op de dag van Sinterklaas. De bezorgdheid van beide ouders, wiens kind die marteling moet ondergaan. Wat zegt Steven tijdens zijn ondervraging: “Ze zou levenslang medicatie moeten nemen. En dat was haar grootste probleem. Ze sprak er niet over, maar je merkte dat ze het moeilijk had.”

15:05h : 9 februari 2004. Haar moeder sterft. Zij kan zelfs geen afscheid nemen. December 2004. Haar broer sterft. Oktober 2005. Haar grootmoeder sterft. Zij moet dat allemaal incasseren. Didgar stond zonder familie op haar huwelijk en dat was zwaar om te dragen. Je bent jong en je kan dat verwerken. September 2009. Twee toppers in hun vak, ze staan op de kermis en zien een knobbeltje in Eline haar nek. Onmiddellijk gaat Steven van zijn eigen kind foto’s nemen. Een probleem. Onmiddellijk schakelen ze de beste dokters in. De schildklier moest weg. Er waren uitzaaiingen tot in de longen. Dan krijg je toch een klop. En iedereen reageert op zijn manier. Zij ging het Eline vertellen, dàt is haar dominantie. Ze wordt in verdoving gehouden, ze wordt wakker. Maar de problemen zijn niet opgelost. Vier keer na elkaar, op 2 jaar tijd, moest Eline totaal geïsoleerd worden. Zelfs geen personeel. Ze kreeg er bestraling, op het niveau van Hiroshima.

15:00h : Elientje wordt geboren: gaaf en gezond. Met de schoonfamilie vlot het niet zo goed. Ze zijn nog niet gehuwd en Steven heeft vier maanden thuisgezeten door burn-out. Dat wordt hier niet gezegd. Omdat dat niet mag gezegd worden. En het is niet om hem te kwetsen maar om te situeren. Waarom heeft hij een burn-out? Hij heeft een droom om orthopedist te worden. Wat er mis is gelopen dat weet ik niet. Hij heeft een aanvaring met de prof en wordt uit de operatiezaal gezet. Natuurlijk dat hij ongelukkig is. Daarna gaat hij voor radioloog maar dat is niet zijn levensdroom. De jaren gaan voorbij.

14:50h : 18 jaar. Ze gaat haar land en familie verlaten. Een knus gezin met heel veel liefde. Een enorme band met haar mama. Elientje had het van haar grootmoeder. Het was een kunstzinnig meisje. Didgar moest naar televisie kijken om te kijken of haar vader niet dood was. Ze is het vliegtuig opgestapt, een laatste knuffel en kus. Ze zal ze nooit meer terugzien. Op het vliegtuig mocht ze haar sluier afdoen. Ze landt in Zaventem en ze komt in een nieuwe wereld. Ze heeft haar eigen voorgenomen om een goede Belg te worden en iets te betekenen voor de samenleving. Ze kon geen Frans of Nederlands. Ze begon taallessen te nemen om te studeren. Het zijn eenzame jaren. Ze kan zich niet veel permitteren maar ze haalt haar diploma geneeskunde. Ze specialiseert zich met hart en ziel. Dan komt ze Steven tegen. Ze hebben jaren dat ze gelukkig zijn samen. Maar ze vullen elkaar zeer goed aan. En ze trouwen op 26 augustus. En Eline wordt geboren op 15 augustus. We zien het zo vaak. In 2002 kan het geluk niet op. Elientje wordt geboren. Het was al een mooie dag toen ze Steven tegenkwam. “Ik heb eindelijk iets van mij”, was haar reactie.

14:45h : Ik vraag maar twee dingen. Leef u in in het hoofd en hart van deze dame. Wat heeft ze gevoeld? Wat was haar idee? Je moet het zien vanuit haar standpunt. Een tweede vraag die ik stel, is begrip. Geen medelijden. Proberen begrijpen, inzien wat die vrouw heeft bezield?

Advocaat Jef Vermassen begint aan zijn pleidooi met het voorlezen van een inleiding uit een boek over gezinsdoding. Hij toont ook een krantenartikel over een familiedrama in Varsenare.

14:30h : Is het niet normaal dat ze overbeschermend was? Eline heeft zwaar afgezien. Steeds heeft het welzijn van Eline op de eerste plaats gestaan. Ze was het dierbaarste wat ze had. Ze heeft dat verschillende keren aangegeven. Als er haar iets gebeurt, ga ik mee. Ze heeft altijd beloofd dat ze Eline nooit alleen zou laten. Dat is haar karakter. En de feiten die gebeurd zijn, staan haaks op haar karakter. Kan u zich inbeelden hoe donker het moet zijn geweest in haar hoofd? Ze zat vast in een gang. Alle deuren waren op slot. Er was enkel nog de nooduitgang.

14:25h : Uiteraard creëert een scheiding een nieuw perspectief. Dat laat zijn sporen na. Plaats die verklaringen in een perspectief. Ook Vincent (haar ex, nvdr.) zegt dat ze dwingend was omdat ze veel eist. Ze plakte aan mij, stelde hij. Didgar had nood aan bevestiging. Ze had wel veel angsten, zei Vincent. Ze miste vanbinnen iets. Het was frappant om te merken dat ze geen vriendenkring had. Achter de neurochirurge in de mannenwereld schuilt een onzekere moeder. Ze was een ongelooflijk goede moeder. Sinds de zwangerschap. Eindelijk had ze eigen bloed rondlopen. Als tegengif voor haar eenzaamheid. Ze was te goed volgens de grootvader.

14:20h : Dat ze een stoefer zou zijn geweest. Haar auto en reizen waren volledig in functie van Eline. De kleur van de wagen heeft Eline gekozen. Bali was de plek waar Eline gelukkig was. Niemand in de tai chi wist dat zij een topchirurg was. Is dat stoefen? Ze is gedecideerd en uitgesproken. Iedereen die komen getuigen is, zei dat ze niet neerbuigend was. Ze trok zich dat niet aan dat buren haar zagen in haar pyjama. Ze miste geborgenheid. Ze zou ook dominant zijn. Maar wie zegt dat? De schoonfamilie en Steven Pans zelf. Je moet dat in een perspectief plaatsen. Ze zijn hun kind en kleinkind kwijt.

14:15h Ze was nooit neerbuigend. Kwam op zondag haar patiënten bezoeken. Maar nog belangrijker, ze hielp hen uit hun bed. Ze kwam de gordijnen zelf opendoen. Haar menselijk karakter komt daar heel duidelijk uit naar voren. Niet alleen verpleegkundigen zijn daarvan overtuigd. Toen het nieuws bekend werd, werd ons kantoor overstelpt door steunbetuigingen van haar patiënten. “Zij is de enige dokter die terugbelt. Ik zal nooit vergeten wat zij voor mij betekend heeft.” Andere getuigenis: “Je zou goed voor mij zorgen en dat heb je gedaan. Je bent een geweldige chirurg. Je hebt me geholpen daar waar anderen faalden.” Nog een getuigenis: “We zijn ervan overtuigd dat zij een heel goed mens is.” Ze is een dag afwezig geweest op 15 jaar. Ze was depressief en van zo’n persoon gaat men verwachten dat ze nog een tandje bijsteekt. Het is een keiharde wereld zonder veel solidariteit.

14:00h : We zijn allemaal een product van ons verleden. Haar lot heeft haar naar België gebracht eind jaren 90. (Didgar is afkomstig van Iran, nvdr.) Met haar verjaardag ging ze alleen naar de bioscoop. De feestdagen bracht ze alleen door. Met haar diplomauitreiking was ze alleen. Daaruit is een vrees ontstaan van alleen te zijn. Ofwel ging ze terug naar haar familie ofwel kon ze doorbijten. En ze heeft gekozen voor het laatste. Ze is arts gaan studeren. Om twee redenen. Een feministisch motief. In haar land kon dat niet. En om mensen te helpen.

Stephen Schellinck neemt het woord voor Didgar. Daarna komt Jef Vermassen aan de beurt.

12:00h : Niet de kanker, maar haar eigen moeder heeft Eline gedood. Zij is er nog en Eline niet meer. Ik zie alleen maar egoïsme en narcisme. Didgar besliste in haar plaats. Eline was een stil maar dapper kind. We zullen haar zonder enige twijfel missen. En dat is de schuld van haar moeder en niemand anders. Ik vraag u vol vertrouwen op de hoofdvraag naar de doodslag ‘ja’ te antwoorden en ‘ja op de vraag naar de voorbedachtheid.

11:55h : Het verslag van de gerechtspsychiater. Hij besluit. Ze beschikt over voldoende mentale capaciteiten, op de feiten als op de dag van vandaag. Ze weet wat goed is en wat slecht. Ze was er zich ten volle van bewust. Volgens alle getuigen moet de toestand niet zo erg geweest zijn. Echte hulp heeft zij nooit gezocht. Een pilletje heeft zij nooit willen nemen. Didgar kreeg, zoals iedereen, weleens te maken met problemen. Ze voelde zich moe en leeg. Ze is zonder meer toerekeningsvatbaar. Ze vertoont een excessieve mate van controle. Volgens de deskundige een zwak copingmechanisme. Verschillende moraliteitsgetuigen werden bevraagd naar hun indruk over narcistische kenmerken. Volgens de psycholoog is ze voorzichtig bij het beantwoorden van vragen en geeft ze extreem sociaal wenselijke antwoorden. Een hele resem getuigen is hier gepasseerd. Wat mij opviel is dat ze geen familie of echte vrienden had, die iets kwamen verklaren.

11:50h : Ze behoudt duidelijk de regie. Ze legt alles duidelijk klaar in het zicht. Gelukkig keek de politie verder. De vijzel hing vol resten diazepam. Alles wijst in de richting van geplette pilletjes diazepam. Dat lost niet op in water. Ook op het aanrecht, twee glazen. Daar ook sporen van diazepam en een lege blister. Alle 25 tabletten uitgedrukt. Waar zijn ze gebleven? U zal het ons niet zeggen. Het is duidelijk dat Didgar niet wou dat we het wisten. Alle gestolen medicatie is op en gebruikt. Net als bij Eline heeft ze eerst verdoofd en dan de zak gebruikt voor zichzelf. Het lukt niet. Ze gaat naar de keuken en neemt het scherpste mes. Het lukt niet. Ze spoelt het mes af. Poging 3. Ze trekt opnieuw de zakken over haar hoofd. Enkele uren later belt Vincent haar wakker. Poging 4. Wanneer Vincent arriveert, vlucht ze weg. Ze wil zelfmoord plegen door tegen een brug te rijden met haar auto. Een vol uur heeft ze rondgereden en de kans gehad om zich van kant te maken. Wat levert het op? Een banale kneuzing. 15 minuten duurde het bij Eline.

11:45h : De avond van 25 juli 2017. Eline brengt de avond op haar kamer door. De laaste keer op Whatsapp is ze actief om 22.52h. Terwijl haar moeder de Bijbel leest, vraagt ze vergiffenis om wat ze gaat doen. Op geen enkel moment komt ze tot inkeer. Op vraag van Eline zou ze haar dochter 7 pilletjes hebben gegeven. ‘Niet doen, mama. Niet doen’. Die ene zin zet haar verhaal op losse schroeven. We horen haar verklaren dat ze handelde uit liefde. Uit liefde voor haarzelf. Het stoorde haar dat haar dochter niet meer bij haar mocht slapen. En net in de slaapkamer van Eline slaat ze toe. Het bewijs dat ze haar niet wou loslaten. Eline lacht. Haar laatste lach tijdens haar laatste nacht. Wat volgt is gruwelijk. Ze doodt haar dochter met een plastic vuilniszak. De minuten tikken weg. Waarschijnlijk ademt Eline nog tegen terwijl de zak wordt aangetrokken. Kijken doet ze niet. Misschien voelde ze nog de laatste adem van Eline. Het bloed in haar hoofd kon niet weg. Tot op vandaag blijft ze dat een rustige handeling noemen. Het eerste wat ze doet is Eline terug mooi leggen. Dat perfecte plaatje tot in den treure toe. Ze durfde haar dochter niet in de ogen kijken. Hetzelfde met haar problemen. Ze is niet verantwoordelijk. Ze is laf.

11:40h : De gerechtspsychiater was duidelijk: ze is toerekeningsvatbaar. De depressieve kenmerken en de tunnelvisie zijn geen vrijgeleide. Zondag 23 juli 2017. Dat weekend heeft Didgar een weekend met haar vriend gepland. Wanneer Eline plots voor de deur staat, ziet ze haar weekend in het water vallen. Eline was geen kind dat dood wou. Dat is alleen Didgar dat dat verklaard. Maandag 24 juli 2017. Didgar begint die maandag met de nodige voorbereidingen. Tussen twee operaties door neemt ze medicatie mee en bergt de spullen op in haar lunchbox. Hoe kan je zo koelbloedig handelen? Dinsdag 25 juli 2017. Ze stelt een document op waarmee ze de begrafenis regelt. We zagen een zorgvuldig opgesteld document. De wensen van een kind van 14 jaar? Ik denk het niet. Ze vertrekt ‘s middags naar het Heilig Hartziekenhuis om operaties uit te voeren. Na haar werk koopt ze in het centrum tape en een doosje diazepam. Eens terug thuis krijgt ze telefoon van Steven. Ze zegt dat Eline heel moe is. Didgar zet haar vriend aan de deur. Omdat ze wist dat de politie de boel zou verzegelen. Ze gaat haar lievelingspasta halen. Haar laatste avondmaal.

11:30h : 22 november 2016. Voor een tweede keer stelt Didgar een document op voor de begrafenis. Eline begeeft het stilaan op school. Didgar ziet hoe het ideaalbeeld verder afbrokkelt. Steven zet ondertussen wel stappen voorwaarts. Haar Eline bij kinderen met psychiatrische problemen? Stel je voor. Eline heeft wel even rust. Ze leert er nieuwe mensen kennen. Na haar ontslag was er wel degelijk beterschap. De situatie thuis bleef haar parten spelen. Eline botst met een moeder die beslag op haar legt. Zolang haar moeder haar niet stoorde vond ze rust. Het briefje aan haar deurklink zegt genoeg (briefje met ‘niet storen’, nvdr.)

11:25h : 15 augustus 2017. Een tweede zelfmoordpoging. Opnieuw komt ze niet verder dan een snede. Een poging tot medelijden. Vijftien jaar eerder: de geboorte van Eline. Een godsgeschenk. Didgar hield haar in haar armen om haar niet meer los te laten. Ze zou de slimste, de beste, de mooiste worden. Net als Didgar. Na de vaststelling van de schildklierkanker volgt een zware periode. Ze zweert dat als Eline zou sterven, zij ook zou sterven. In 2011 wordt ze kankervrij verklaard. Eline zal angstig blijven. Didgar krijgt het niet gekaderd en fixeert ze zich op de ziekte. Ze plaatst een stolp over haar kind. Het is vanuit haar beleving dat ze samen een zijn. Ze projecteert alles op haar dochter. 10 oktober 2016. Ze deelt na een operatie aan haar man mee om te scheiden. Hulp zoeken ziet ze als een teken van zwakte. Ze begint al gauw een nieuwe relatie met Vincent. Praktisch wordt alles onderling geregeld. Eline is namelijk boos op haar moeder. Zij die haar vader aan de deur zette. Eline wordt verplicht bij haar moeder te slapen. Stilaan maar zeker rukt Eline zich los.

11:05h : Eline werd eerst verdoofd met zeven pillen diazepam. Zodat ze zich niet meer zou kunnen verzetten. De pillen alleen waren niet dodelijk. Sta toch eens stil bij de 15 minuten dat ze Eline de mond afsnoerde. Dit toont haar vastberadenheid en koelbloedigheid. Ze had op elk ogenblik kunnen stoppen en een andere weg kunnen kiezen, maar dit heeft ze niet gedaan. Als we de verdediging mogen geloven, heeft ze steeds betrouwbare verklaringen afgelegd. Wisselend volgens mij. Toen ze moest vertellen over de feiten ging ze er vlot over heen. 20 maanden in de cel bleken genoeg om zich niets te willen of kunnen herinneren. De volledige waarheid zullen we van Didgar niet te horen krijgen. Het meeste zou ze vergeten zijn. Waar is die zelfreflectie dan?

11:00h : Vanaf zondag (Eline stierf dinsdagnacht, nvdr.) begon ze voor te bereiden. Zij besliste voor Eline hoe het zou eindigen. De tiener werd verdoofd door degene die haar moest beschermen. Haar vreselijke daad was weloverwogen en doelgericht. Elientje moest dood. Didgar had enkele depressieve kenmerken, maar dat is geen enkel excuus. Didgar keek alleen naar zichzelf. Een mogelijke terugkeer van de kanker zou alleen haar kansen verminderd hebben. Er is maar 1 conclusie: ze is schuldig aan moord op haar dochter Eline Pans.

Het requisitoir van het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door Kristophe Everaerts.

10:30h : Eline zal blijven verder leven in de gedachte van Steven en in de bloem die Steven voor haar liet maken. Eline was een bloem van een meisje. Steven is in zijn ziel heel kwaad op mevrouw Didgar. Heel kwaad. Toch heeft hij zich in zijn tussenkomsten heel waardig gedragen. Open, objectief en kwetsbaar. De voorzitter heeft na zijn getuigenis afgesloten met de woorden: ‘hier kunnen we een heel eind mee verder’. Steven is geen papa meer. Een vraag blijft door zijn hoofd spoken. Waarom is Didgar niet gestopt toen Eline riep: ‘niet doen mama, niet doen’? Een mama geeft leven, ze neemt geen leven. Wij vragen met alle vertrouwen de schuldigverklaring van de haar ten laste gelegde feiten.

Een mama geeft leven, ze neemt geen leven. Wij vragen met alle vertrouwen de schuldigverklaring van de haar ten laste gelegde feiten. Jan Goedhuys

10:25h : Ze gaf aan Steven geen kans om hulp te bieden. Niet aan Eline en ook niet aan haar zelve. Voor Steven is de dag de dag niet meer. Wat betekent het leven van een kind na deze dagen? Steven laat zijn enig kind achter bij haar moeder en stelt zich geen vragen. Hij verwacht dat Eline in bescherming wordt genomen en gekoesterd. Ze heeft een blind vertrouwen in haar mama. De dag nadien breekt het leven van Steven. Hij wordt gedwongen het ergste nieuws te aanhoren. Hij heeft geen afscheid kunnen nemen. De laatste knuffel was maandagmorgen op de stoep. De laatste, zo bleek. Enkel mevrouw Didgar heeft afscheid kunnen nemen. Ze stuurde Steven nog een sms om haar en Eline te komen zoeken. Bedoeling was dat hij 2 lijken vond. Hoe koel. Mevrouw Didgar hoopte nog op een mirakel of een tussenkomst. Waarom heeft ze niet gewaarschuwd. Een gedachte houdt Steven al enkele maanden bezig. Wat als depressie een vrijgeleide wordt om het lot van een kind in eigen handen te nemen?

10:20h : Zelf uit het leven stappen is een eigen keuze. Eline meenemen in de dood om haar te verlossen is misbruik maken van het onvoorwaardelijke vertrouwen van Eline in haar eigen mama. Voor Eline was het leven niet onleefbaar. Didgar had in de zevende hemel moeten zijn dat Eline aan de beterhand was. Maar ze had zelf geen levenslust meer en dat was de trigger om Eline het leven te ontnemen. Eline was broos en kwetsbaar en ging natuurlijk makkelijk mee met de gedachtegang van haar mama. Waarom heeft Eline geen ‘nee’ gezegd op de vraag of ze nog dood wilde? Als die vraag al gesteld is. Was dit een daad van barmhartigheid? Heeft zij haar leven gegeven voor haar kind? Ik dacht het niet. A license to kill. Is het dan euthanasie? Neen. Didgar had een keuze om iets niet te doen. Maar ze heeft evenwel de verkeerde keuze gemaakt. Ze had een helpende en zorgende functie in de maatschappij. Een rol die ze tot een dag voor de feiten heeft volbracht.

Eline was broos en kwetsbaar en ging natuurlijk makkelijk mee met de gedachtegang van haar mama. Jan Goedhuys

10:10h : Ook in de aanloop naar de feiten heeft ze zich normaal gedragen. Gewoon. Dinsdag voor de feiten waren ze aan het dansen in de tuin. De zaterdag voor de feiten zitten ze op de Grote Markt in Leuven iets te drinken. Ze deed niets anders dan babbelen met haar lerares tai chi. Niemand merkte iets op. Ze liet nog berichtjes zien van Eline, met smileys. Een co-assistente beweerde nog een leuke namiddag met haar gehad te hebben. Zes uur voor de feiten. Een depressie? Ik denk het niet. Maar dat zal men straks uitspelen. Depressiviteit en tunnelvisie. Ze ging naar Brico om plakband te kopen om haar papier buiten te zetten. Daar denkt een depressief iemand dus nog aan? Dat het appartement zou verzegeld worden, daar dacht ze ook nog aan. Wat doet ze met het water nadat Eline de pilletjes had genomen? Terug in de keuken gaan zetten zodat de kat er niet zou inzitten. Is dat iemand met een depressie? Ze wast nog de kattenbak uit en geeft de kat Niels vers water. Didgar schreef nog vier briefjes, mooi op het bureau gelegd. De zak waarmee ze Eline vermoordde nog mooi opgeplooid.

10:00h : Was ze depressief? Er waren kenmerken aanwezig volgens de deskundige, maar dat was het ook. De verpleegkundigen van het operatiekwartier zeiden het nog. Ze was stiller en minder uitbundig. Sommigen was zelfs niks opgevallen. Dat hebben ze duidelijk verklaard. Depressief, depressie. In haar eerste twee verklaringen komt depressie en depressief niet voor. ‘Moe’ en ‘op’ wel. Het ging om de vechtscheiding en de kanker. Pas in de derde verklaring komt depressie naar voren. Na, volgens mij, rijp beraad. Ze beschikte over voldoende capaciteit om haar gedrag te kunnen inschatten. Een tunnelvisie? Steven zat ook in die tunnel. Hij heeft het licht aangedaan en zich laten helpen. Didgar heeft ervoor gekozen om niks te doen. Geen tijd, te druk was haar uitleg. Ze werkte 80 %, volgde thai chi, cursus theesommelier. Maar geen tijd voor zichzelf. Onbegrijpelijk. Een hoogbegaafde intelligente moeder. Ze gaat er prat op beslissingen te nemen in crisismomenten. Haar trots, fierheid en drang naar perfectie hebben een belangrijke rol gespeeld. Waren de kenmerken van een vitale depressie aanwezig? Dat je niet meer kan eten, slapen. Ze stond er prat op om ‘s ochtends klaar te staan in het ziekenhuis. Operaties uitvoeren, geen probleem. Routineoperaties zogezegd. Maar je zit wel in de rug van iemand te werken. Een depressief iemand kan dat niet volgens mij.

9:52h : Er blijven nog vragen over. De vijzel, wat is daarmee gebeurd? In de glazen zijn sporen gevonden van diazepam? We weten het niet. Er kloppen een aantal dingen in het verhaal niet. De allerlaatste woorden van Eline: ‘niet doen mama, niet doen’. Dat weten we van Vincent (ex Didgar, nvdr.) Woorden als uiting van paniek. Een angstig kind dat zo roept, dan moet er iets dreigend gebeurd zijn. We weten het niet, maar dat waren haar laatste woorden. Rustig en vredig volgens de mama. U bent veel slimmer dan dat, dames en heren van de jury. Didgar maakte nog briefjes klaar, genummerd en de internetgeschiedenis op haar telefoon werd gewist. Nauwgezet en doortastend. De operatie zit erop, we kunnen naar huis. Werd Steven geacht om het lichaam van zijn dochter als eerste te vinden? Als wraak? De levensdrang van de chirurg kreeg de bovenhand en nam het over. Ze heeft enkel een ticket voor Eline gekocht. Ze heeft Eline achtergelaten en is gevlucht met haar wagen. Haar wil om te leven was veel te groot. Was Didgar moe en op? Net terug van 2 weken Bali. Hotel met chauffeur en kok. Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Oplossingen lagen voor het grijpen. Het werd geregeld aan haar hulp aangeboden. Ze is arts en kent ook alle middelen, mogelijkheden en therapieën. Het is niet moeilijk voor haar om oplossingen te vinden.

9:48h : Moet ik geen prikje krijgen? Dt is belangrijk voor een kind. Zelfs al zou ze gezegd hebben dat ze het niet meer zag zitten. Dan moet ik u toch niets wijsmaken dat u zich anders zou opstellen. Als een boom waar het kind kan tegen aanleunen. Neen, ze ontneemt haar het leven. De boodschap zou door een moeder moeten geïnterpreteerd worden als een noodkreet. Ze had naar Steven kunnen bellen. Allemaal niet gebeurd. Het is niet vredig en rustig gegaan. Met de zak rond het hoofd, toegetrokken. Met de klok ernaast. Vredig, rustig zoals in het verslag over het Eline staat (Didgar liet briefje achter met omstandigheden, nvdr.) Die woorden zijn vreselijk misplaatst. Het is haar eigen visie. Beredeneerd, gruwelijk, planmatig en chirurgisch voorbereid. Ze geeft de pilletjes, goed wetende dat ze niet zal overlijden. Maar dat ze haar zal verdoven en Eline geen weerstand zal bieden als ze overgaat tot de daad. De laatste zuurstof wordt ontnomen door die zak. Ze moet nog naar adem gesnakt hebben, maar tevergeefs. En zij leest voor de feiten nog de Bijbel. Voor ze het lot van Eline in eigen handen nam. Eline was haar bezit. Ze had niet het recht om over leven of dood van Eline te beslissen.

9:41h : U (richt zich tot jury) zal in het hoofd van Didgar moeten kijken, hoe moeilijk dat ook is. Ik neem u mee naar die fatale dinsdag. We weten veel van het gebeuren. Weten we alles? Neen. We moeten voort met haar verklaring. We kunnen niet anders. We kijken door het sleutelgat mee en daar moeten we het mee doen. Die informatie die ze ons meedeelt, past in haar kraam. Niks negatief in haar perceptie. Er zijn dus vragen te stellen. Ten eerste ‘wat weten we niet?’ Is er een gesprek tussen moeder en dochter of ze al dan niet uit het leven wou stappen. Ik betwijfel dat. We moeten dat wel geloven zoals zij laat uitschijnen. Bij het tandenpoetsen in de badkamer zou ze naar de levenskwaliteit en de levenslust van Eline. Kan u zich dat voorstellen? Dat men dergelijke dingen gaat bespreken in de badkamer. Ik kan me dat moeilijk voorstellen. Eline had een toekomst. Ze was een heel angstig kindje. Maar iemand dat een doodswens zou uiten. En gewoon haar laptop neemt en dan nog wat tv kijkt, pasta eet en een boterham. Dat klopt toch niet. Iemand die een doodswens heeft, zal zich toch angstig gedragen? Maar neen, het is vredig gebeurd. We hebben er geen uitleg over. Eline heeft nooit kunnen inschatten wat moord voor haar zou betekenen. Een kind van 14 jaar heeft een nog niet volledig ontwikkeld brein. Die kijkt op korte termijn. Naar volgende week..Die kijkt niet naar volgend jaar.

Jan Goedhuys, advocaat Steven Pans, start zijn pleidooi.

9:38h : Er moest nog zoveel komen. Eline blijft voor altijd 14 jaar. Er was ook geen verjaardagsfeestje gepland. Eline heeft één fout gemaakt. Het eindeloze en grenzeloze vertrouwen in haar mama bleek een fatale vergissing.

9:34h : Ze keek uit naar het kunstonderwijs. En ze keek uit om naar haar tante en nonkel op bezoek te gaan. Het was een kind met plannen. Ze kwam die zondag niet ontredderd en getraumatiseerd thuis. Moeten wij geloven dat ze zou hebben gezegd dat ze niet meer wilde leven. Zo heeft haar moeder het verklaard. Er volgde nog twee dagen Vlaamse Ardennen met juf Christa. Dat vond ze leuk. De laatste week van haar leven onderhield ze via sociale media contact met haar vriendinnen. Dat waren luchtige berichten. Er werden plannen gesmeed. Ze kocht cadeautjes voor haar ouders. Moeten wij geloven dat in die omstandigheden Eline dood wou gaan dinsdagavond? Ze at nog een boterham en zou dan gezegd hebben ‘geef mij pilletjes’. Is er ooit een vraag geweest van Eline om dood te gaan? Ze was een puber met toekomst.

9:30h :Tijdens haar opname was er sprake van zelfverwondend gedrag. Haar papa zag de verwondingen aan haar polsen op restaurant. Daarna heeft hij er met haar over gesproken. Het was het typische gedrag van een meisje dat niet goed in haar vel zat. Ze spaarde twee pilletjes medicatie op. Opnieuw een kreet om aandacht. Op 17 juni 2017 mocht ze de afdeling verlaten en niet omdat de wettelijke termijn was verstreken zoals haar moeder beweerde. Ze mocht naar huis omdat het beter ging. Moest Eline vanaf dan geen moment meer alleen gelaten worden? Nee. Er werd gezamenlijk besloten om vakanties te plannen. Eline had een omgeving die haar bijstond in de vakantie. Didgar heeft haar trouwens wel alleen gelaten. De avond voor de feiten ging ze haar ex afzetten en eten uithalen. Er was geen acuut suïcidegevaar. Er was geen heropname gepland in de maand september. De schoolstart ging afgewacht worden. Indien er moeilijkheden zouden zijn, zou er bekeken worden om in dagopname te gaan.

9:25h : Vanaf 2011 tot de dag van haar overlijden is er nooit een herval geweest. Ze was kankervrij. In heel haar medisch dossier wordt niets anders vermeld. Ze ging graag naar school maar had het moeilijker met wiskunde en andere vakken. Er waren hoge verwachtingen van haar ouders, beiden arts. Ze vroeg zich af of ze die verwachtingen wel kon inlossen. Bij de scheiding had ze het moeilijk. Haar vertrouwd kader in het appartement in de Vaartstraat viel weg. De nieuwe vriend van haar mama, dat was voor haar geen leuke periode. Een indringer in haar appartement. Eind 2016 begon ze te puberen. Ze begon zich meer af te zetten. Eline had niet graag dat haar moeder haar ‘s ochtends afzette met een blitse sportwagen. Ze zat met vragen ‘gaat de kanker ooit terugkomen?’ Een plaats in het leven zoeken. Ze toonde noodkreten. Ze spijbelde eens of ze sloot zich op in de toiletten. Het waren alarmsignalen van een meisje dat om steun vroeg. Die kwam er ook. Van school, van haar ouders. Volgens vriendinnetjes liepen op school wel meer leerlingen rond met donkere gedachten. Omdat Eline meer kwetsbaar was, werd uiteindelijk beslist om haar meer hulp en bijstand te geven. Steven oordeelde toen dat de opname in afdeling van de kinderpsychiatrie meer aangewezen was. Steven drong aan. Eline heeft daar geleerd zelfstandig te worden. Ze mocht er koken en werd omringd met specialisten. In het weekend mocht ze naar huis. Gedurende 8-tal weken verbleef ze er. Ze aanvaardde de hulp die haar werd aangeboden.

9:15h : Kristof Fevery, advocaat grootouders Eline, neemt het woord.