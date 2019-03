ASSISEN. Vandaag pleidooien in zaak Mehrnaz Didgar. “Een depressie? Ik denk het niet.” Neurochirurge (51) staat terecht voor moord op haar 14-jarige dochter

Kim Aerts

20 maart 2019

09u36 0 Leuven Op de vijfde dag van het assisenproces van de Leuvense neurochirurge komen eerst de twee burgerlijke partijen aan het woord. Daarna vordert het Openbaar Ministerie. De verdediging van Didgar komt als laatste aan bod.

10:30h : Eline zal blijven verder leven in de gedachte van Steven en in de bloem die Steven voor haar liet maken. Eline was een bloem van een meisje. Steven is in zijn ziel heel kwaad op mevrouw Didgar. Heel kwaad. Toch heeft hij zich in zijn tussenkomsten heel waardig gedragen. Open, objectief en kwetsbaar. De voorzitter heeft na zijn getuigenis afgesloten met de woorden: ‘hier kunnen we een heel eind mee verder’. Steven is geen papa meer. Een vraag blijft door zijn hoofd spoken. Waarom is Didgar niet gestopt toen Eline riep: ‘niet doen mama, niet doen’. Een mama geeft leven, ze neemt geen leven. Wij vragen met alle vertrouwen de schuldigverklaring van de haar ten laste gelegde feiten.

10:25h : Ze gaf aan Steven geen kans om hulp te bieden. Niet aan Eline en ook niet aan haar zelve. Voor Steven is de dag de dag niet meer. Wat betekent het leven van een kind na deze dagen? Steven laat zijn enig kind achter bij haar moeder en stelt zich geen vragen. Hij verwacht dat Eline in bescherming wordt genomen en gekoesterd. Ze heeft een blind vertrouwen in haar mama. De dag nadien breekt het leven van Steven. Hij wordt gedwongen het ergste nieuws te aanhoren. Hij heeft geen afscheid kunnen nemen. De laatste knuffel was maandagmorgen op de stoep. De laatste, zo bleek. Enkel mevrouw Didgar heeft afscheid kunnen nemen. Ze stuurde Steven nog een sms om haar en Eline te komen zoeken. Bedoeling was dat hij 2 lijken vond. Hoe koel. Mevrouw Didgar hoopte nog op een mirakel of een tussenkomst. Waarom heeft ze niet gewaarschuwd. Een gedachte houdt Steven al enkele maanden bezig. Wat als depressie een vrijgeleide wordt om het lot van een kind in eigen handen te nemen?

10:20h : Zelf uit het leven stappen is een eigen keuze. Eline meenemen in de dood om haar te verlossen is misbruik maken van het onvoorwaardelijke vertrouwen van Eline in haar eigen mama. Voor Eline was het leven niet onleefbaar. Didgar had in de zevende hemel moeten zijn dat Eline aan de beterhand was. Maar ze had zelf geen levenslust meer en dat was de trigger om Eline het leven te ontnemen. Eline was broos en kwetsbaar en ging natuurlijk makkelijk mee met de gedachtegang van haar mama. Waarom heeft Eline geen ‘nee’ gezegd op de vraag of ze nog dood wilde? Als die vraag al gesteld is. Was dit een daad van barmhartigheid? Heeft zij haar leven gegeven voor haar kind? Ik dacht het niet. A license to kill. Is het dan euthanasie? Neen. Didgar had een keuze om iets niet te doen. Maar ze heeft evenwel de verkeerde keuze gemaakt. Ze had een helpende en zorgende functie in de maatschappij. Een rol die ze tot een dag voor de feiten heeft volbracht.

Eline was broos en kwetsbaar en ging natuurlijk makkelijk mee met de gedachtegang van haar mama. Jan Goedhuys

10:10h : Ook in de aanloop naar de feiten heeft ze zich normaal gedragen. Gewoon. Dinsdag voor de feiten waren ze aan het dansen in de tuin. De zaterdag voor de feiten zitten ze op de Grote Markt in Leuven iets te drinken. Ze deed niets anders dan babbelen met haar lerares tai chi. Niemand merkte iets op. Ze liet nog berichtjes zien van Eline, met smileys. Een co-assistente beweerde nog een leuke namiddag met haar gehad te hebben. Zes uur voor de feiten. Een depressie? Ik denk het niet. Maar dat zal men straks uitspelen. Depressiviteit en tunnelvisie. Ze ging naar Brico om plakband te kopen om haar papier buiten te zetten. Daar denkt een depressief iemand dus nog aan? Dat het appartement zou verzegeld worden, daar dacht ze ook nog aan. Wat doet ze met het water nadat Eline de pilletjes had genomen? Terug in de keuken gaan zetten zodat de kat er niet zou inzitten. Is dat iemand met een depressie? Ze wast nog de kattenbak uit en geeft de kat Niels vers water. Didgar schreef nog vier briefjes, mooi op het bureau gelegd. De zak waarmee ze Eline vermoordde nog mooi opgeplooid.

10:00h : Was ze depressief? Er waren kenmerken aanwezig volgens de deskundige, maar dat was het ook. De verpleegkundigen van het operatiekwartier zeiden het nog. Ze was stiller en minder uitbundig. Sommigen was zelfs niks opgevallen. Dat hebben ze duidelijk verklaard. Depressief, depressie. In haar eerste twee verklaringen komt depressie en depressief niet voor. ‘Moe’ en ‘op’ wel. Het ging om de vechtscheiding en de kanker. Pas in de derde verklaring komt depressie naar voren. Na, volgens mij, rijp beraad. Ze beschikte over voldoende capaciteit om haar gedrag te kunnen inschatten. Een tunnelvisie? Steven zat ook in die tunnel. Hij heeft het licht aangedaan en zich laten helpen. Didgar heeft ervoor gekozen om niks te doen. Geen tijd, te druk was haar uitleg. Ze werkte 80 %, volgde thai chi, cursus theesommelier. Maar geen tijd voor zichzelf. Onbegrijpelijk. Een hoogbegaafde intelligente moeder. Ze gaat er prat op beslissingen te nemen in crisismomenten. Haar trots, fierheid en drang naar perfectie hebben een belangrijke rol gespeeld. Waren de kenmerken van een vitale depressie aanwezig? Dat je niet meer kan eten, slapen. Ze stond er prat op om ‘s ochtends klaar te staan in het ziekenhuis. Operaties uitvoeren, geen probleem. Routineoperaties zogezegd. Maar je zit wel in de rug van iemand te werken. Een depressief iemand kan dat niet volgens mij.

9:52h : Er blijven nog vragen over. De vijzel, wat is daarmee gebeurd? In de glazen zijn sporen gevonden van diazepam? We weten het niet. Er kloppen een aantal dingen in het verhaal niet. De allerlaatste woorden van Eline: ‘niet doen mama, niet doen’. Dat weten we van Vincent (ex Didgar, nvdr.) Woorden als uiting van paniek. Een angstig kind dat zo roept, dan moet er iets dreigend gebeurd zijn. We weten het niet, maar dat waren haar laatste woorden. Rustig en vredig volgens de mama. U bent veel slimmer dan dat, dames en heren van de jury. Didgar maakte nog briefjes klaar, genummerd en de internetgeschiedenis op haar telefoon werd gewist. Nauwgezet en doortastend. De operatie zit erop, we kunnen naar huis. Werd Steven geacht om het lichaam van zijn dochter als eerste te vinden? Als wraak? De levensdrang van de chirurg kreeg de bovenhand en nam het over. Ze heeft enkel een ticket voor Eline gekocht. Ze heeft Eline achtergelaten en is gevlucht met haar wagen. Haar wil om te leven was veel te groot. Was Didgar moe en op? Net terug van 2 weken Bali. Hotel met chauffeur en kok. Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Oplossingen lagen voor het grijpen. Het werd geregeld aan haar hulp aangeboden. Ze is arts en kent ook alle middelen, mogelijkheden en therapieën. Het is niet moeilijk voor haar om oplossingen te vinden.

9:48h : Moet ik geen prikje krijgen? Dat is belangrijk voor een kind. Zelfs al zou ze gezegd hebben dat ze het niet meer zag zitten. Dan moet ik u toch niets wijsmaken dat u zich anders zou opstellen. Als een boom waar het kind kan tegen aanleunen. Neen, ze ontneemt haar het leven. De boodschap zou door een moeder moeten geïnterpreteerd worden als een noodkreet. Ze had naar Steven kunnen bellen. Allemaal niet gebeurd. Het is niet vredig en rustig gegaan. Met de zak rond het hoofd, toegetrokken. Met de klok ernaast. Vredig, rustig zoals in het verslag over het Eline staat (Didgar liet briefje achter met omstandigheden, nvdr.) Die woorden zijn vreselijk misplaatst. Het is haar eigen visie. Beredeneerd, gruwelijk, planmatig en chirurgisch voorbereid. Ze geeft de pilletjes, goed wetende dat ze niet zal overlijden. Maar dat ze haar zal verdoven en Eline geen weerstand zal bieden als ze overgaat tot de daad. De laatste zuurstof wordt ontnomen door die zak. Ze moet nog naar adem gesnakt hebben, maar tevergeefs. En zij leest voor de feiten nog de Bijbel. Voor ze het lot van Eline in eigen handen nam. Eline was haar bezit. Ze had niet het recht om over leven of dood van Eline te beslissen.

9:41h : U (richt zich tot jury) zal in het hoofd van Didgar moeten kijken, hoe moeilijk dat ook is. Ik neem u mee naar die fatale dinsdag. We weten veel van het gebeuren. Weten we alles? Neen. We moeten voort met haar verklaring. We kunnen niet anders. We kijken door het sleutelgat mee en daar moeten we het mee doen. Die informatie die ze ons meedeelt, past in haar kraam. Niks negatief in haar perceptie. Er zijn dus vragen te stellen. Ten eerste ‘wat weten we niet?’ Is er een gesprek tussen moeder en dochter of ze al dan niet uit het leven wou stappen. Ik betwijfel dat. We moeten dat wel geloven zoals zij laat uitschijnen. Bij het tandenpoetsen in de badkamer zou ze naar de levenskwaliteit en de levenslust van Eline. Kan u zich dat voorstellen? Dat men dergelijke dingen gaat bespreken in de badkamer. Ik kan me dat moeilijk voorstellen. Eline had een toekomst. Ze was een heel angstig kindje. Maar iemand dat een doodswens zou uiten. En gewoon haar laptop neemt en dan nog wat tv kijkt, pasta eet en een boterham. Dat klopt toch niet. Iemand die een doodswens heeft, zal zich toch angstig gedragen? Maar neen, het is vredig gebeurd. We hebben er geen uitleg over. Eline heeft nooit kunnen inschatten wat moord voor haar zou betekenen. Een kind van 14 jaar heeft een nog niet volledig ontwikkeld brein. Die kijkt op korte termijn. Naar volgende week..Die kijkt niet naar volgend jaar.

Jan Goedhuys, advocaat Steven Pans, start zijn pleidooi.

9:38h : Er moest nog zoveel komen. Eline blijft voor altijd 14 jaar. Er was ook geen verjaardagsfeestje gepland. Eline heeft één fout gemaakt. Het eindeloze en grenzeloze vertrouwen in haar mama bleek een fatale vergissing.

9:34h : Ze keek uit naar het kunstonderwijs. En ze keek uit om naar haar tante en nonkel op bezoek te gaan. Het was een kind met plannen. Ze kwam die zondag niet ontredderd en getraumatiseerd thuis. Moeten wij geloven dat ze zou hebben gezegd dat ze niet meer wilde leven. Zo heeft haar moeder het verklaard. Er volgde nog twee dagen Vlaamse Ardennen met juf Christa. Dat vond ze leuk. De laatste week van haar leven onderhield ze via sociale media contact met haar vriendinnen. Dat waren luchtige berichten. Er werden plannen gesmeed. Ze kocht cadeautjes voor haar ouders. Moeten wij geloven dat in die omstandigheden Eline dood wou gaan dinsdagavond? Ze at nog een boterham en zou dan gezegd hebben ‘geef mij pilletjes’. Is er ooit een vraag geweest van Eline om dood te gaan? Ze was een puber met toekomst.

9:30h :Tijdens haar opname was er sprake van zelfverwondend gedrag. Haar papa zag de verwondingen aan haar polsen op restaurant. Daarna heeft hij er met haar over gesproken. Het was het typische gedrag van een meisje dat niet goed in haar vel zat. Ze spaarde twee pilletjes medicatie op. Opnieuw een kreet om aandacht. Op 17 juni 2017 mocht ze de afdeling verlaten en niet omdat de wettelijke termijn was verstreken zoals haar moeder beweerde. Ze mocht naar huis omdat het beter ging. Moest Eline vanaf dan geen moment meer alleen gelaten worden? Nee. Er werd gezamenlijk besloten om vakanties te plannen. Eline had een omgeving die haar bijstond in de vakantie. Didgar heeft haar trouwens wel alleen gelaten. De avond voor de feiten ging ze haar ex afzetten en eten uithalen. Er was geen acuut suïcidegevaar. Er was geen heropname gepland in de maand september. De schoolstart ging afgewacht worden. Indien er moeilijkheden zouden zijn, zou er bekeken worden om in dagopname te gaan.

9:25h : Vanaf 2011 tot de dag van haar overlijden is er nooit een herval geweest. Ze was kankervrij. In heel haar medisch dossier wordt niets anders vermeld. Ze ging graag naar school maar had het moeilijker met wiskunde en andere vakken. Er waren hoge verwachtingen van haar ouders, beiden arts. Ze vroeg zich af of ze die verwachtingen wel kon inlossen. Bij de scheiding had ze het moeilijk. Haar vertrouwd kader in het appartement in de Vaartstraat viel weg. De nieuwe vriend van haar mama, dat was voor haar geen leuke periode. Een indringer in haar appartement. Eind 2016 begon ze te puberen. Ze begon zich meer af te zetten. Eline had niet graag dat haar moeder haar ‘s ochtends afzette met een blitse sportwagen. Ze zat met vragen ‘gaat de kanker ooit terugkomen?’ Een plaats in het leven zoeken. Ze toonde noodkreten. Ze spijbelde eens of ze sloot zich op in de toiletten. Het waren alarmsignalen van een meisje dat om steun vroeg. Die kwam er ook. Van school, van haar ouders. Volgens vriendinnetjes liepen op school wel meer leerlingen rond met donkere gedachten. Omdat Eline meer kwetsbaar was, werd uiteindelijk beslist om haar meer hulp en bijstand te geven. Steven oordeelde toen dat de opname in afdeling van de kinderpsychiatrie meer aangewezen was. Steven drong aan. Eline heeft daar geleerd zelfstandig te worden. Ze mocht er koken en werd omringd met specialisten. In het weekend mocht ze naar huis. Gedurende 8-tal weken verbleef ze er. Ze aanvaardde de hulp die haar werd aangeboden.

9:15h : Kristof Fevery, advocaat grootouders Eline, neemt het woord.