ASSISEN. Neurochirurge staat terecht voor moord op haar dochter Eline (14). Ex van arts getuigt.

“Ze zei: ‘niet doen mama, niet doen’” Kim Aerts

15 maart 2019

12u26 0 Leuven In het Leuvense assisenhof gaat vandaag het proces tegen Mehrnaz Didgar (51) verder. De neurochirurge vermoordde in de zomer van 2017 haar 14-jarige dochter Eline. Gisteren werd Didgar verhoord door voorzitter Peter Hartoch. Vandaag getuigt haar ex Vincent Ongowidjojo. Hij trof Eline aan in haar bed en belde de hulpdiensten. Daarna is Christa Borré aan de beurt, de juf van Eline in het tweede leerjaar. De periode dat ze ziek werd. Deze namiddag komt vader Steven Pans aan het woord.

Voorzitter: Na die twee dagen. Had u de indruk dat ze psychisch leed?

13:03h : Moeilijk te zeggen. Ze was heel introvert. Ik moest zelf het gesprek starten. Ze was in haar gewone manier van doen. Zoals ze altijd was. Als ik ze had afgezet, bedankte Mehrnaz ons. Ze zei dat ze ons niet binnen kon ontvangen. De deur ging dicht en ik hoorde nog in de lift dat ze antwoordde aan haar mama dat het goed was geweest.

Voorzitter: Weet u iets van haar zelfmoordneigingen?

12:58h: Niet echt. In de loop van de maand juni heeft de papa mij gecontacteerd omdat ze opvang zochten. Om haar paar dagen bij te houden. Mijn echtgenoot en ik hebben dat geregeld. Het was de bedoeling om haar te laten ontspannen. Het ging om maandag en dinsdag. We hadden afgesproken aan het appartement. We zijn vertrokken naar de Hoge Venen. We hebben gezelschapsspelletjes gespeeld en pannenkoeken gebakken. Ze was daar redelijk vrij in. Je houdt rekening met haar situatie. Het was een zeer stil persoon. Maar ze kon wel genieten. Je zag dat het een kind was en op haar manier genoot van dingen.

Voorzitter: Ze is opgenomen om psychische redenen?

12:57h: De ware toedracht kende ik niet.

Voorzitter aan juf Christa: U bent haar juf geweest?

12:55h : Ja in het tweede leerjaar. In het secundair is het contact verminderd, op vraag van de familie. Tot op het moment dat Eline mij uitgenodigd had op een verjaardagsfeestje. We hebben die verjaardag gevierd met vijf, waaronder mijn man. Ik stuurde nog kaartjes met de examens. Ik bleef de situatie mee volgen. Ik heb haar terug opgezocht in Gasthuisberg.

Advocaat verdediging: Gaat uw moeder op bezoek bij haar?

12:41h : Dat klopt. Ze hebben veel steun aan elkaar.

Advocaat verdediging: U spreekt over dat telefoontje na de feiten. Zo begon onverstaanbaar te brabbelen?

12:39h : In het begin was ze gewoon stil en daarna was ze moeilijk verstaanbaar. Wat daar gezegd is geweest, zou ik interpreteren als gevolg van medicatie. Ze wist niet wat ze moest doen. Tot ze die beslissing neemt om te willen wegrijden. Ik vond geen gehoor bij haar. Ze vertelde voortdurend over wat ze gedaan had, zonder naar mij te luisteren.

Advocaat verdediging: Heeft Eline zich geamuseerd in Bali, haar laatste reis?

12:37h : Ik had de indruk van wel. Mehrnaz heeft foto’s laten zien van Eline en ik had de indruk dat ze zich geamuseerd had.

Advocaat verdediging: Er hingen spreuken in het badkamerkastje?

12:35h : Er hingen tekstjes omhoog om zich goed te voelen. Om aan de dag te beginnen.

Advocaat burgerlijke partij: U kwam elkaar nog toevallig tegen net voor de feiten. Hoe voelde u haar aan?

12:31h : Het was een geladen sfeer. Er is ook niet heel veel gesproken geweest. Ik ben gewoon mee gewandeld.

Advocaat burgerlijke partij: U verklaarde dat ze vanaf juni-juli makkelijker in een zetel kon zitten?

12:29h : Dat ze depressief was, zat niet in mijn gedachte. Ik heb wel regelmatig gevraagd om hulp in te roepen. Dan heeft ze een vriend gecontacteerd, met wie ze via telefoon sessies had.

Voorzitter: En daarna?

12:27h : Ze heeft me elke dag gebeld vanuit de gevangenis een half jaar aan een stuk. Het deed me deugd dat zij ten minste ok was. Nu belt ze me nog wekelijks. Een romantische relatie is er niet meer. Ik beheer haar goederen nog.

Voorzitter: En de bewuste dag?

12:20h :Aan telefoon zei ze dat ze haar dochter had vermoord. Woordelijk is het moeilijk om te herinneren. Ik heb Eline vermoord en de kat vergiftigd. Ze heeft dat paar keer herhaald. Ik wist niet goed wanneer de telefoon neer te leggen. Ik ben naar haar gegaan. Toen ik binnenkwam. Ik zag Eline liggen in haar bed. En ben naar Mehrnaz geweest. Ik heb gezegd dat we de hulpdiensten moesten verwittigen. Ze liet wel uitschijnen dat het te laat was. Uiteindelijk heb ik zelf de telefoon genomen. Ik herinner me dat ze zei dat ze Eline gestikt had en iets van medicatie. Ze was redelijk overstuur en zei steeds hetzelfde: ‘Het is te laat, ik heb haar vermoord.’ Het was redelijk onsamenhangend. Ze zei dat Eline riep: ‘Niet doen mama, niet doen.’ Op welk moment dat was, dat weet ik niet. Ik heb de hulpdiensten gebeld en Mehrnaz ging naar de garage.

Voorzitter: U bent niet mee geweest op vakantie? Zo komen gesterkt terug.

12:17h : Alles verliep zoals daarvoor. Ze hadden het zo goed gehad dat ze het elk jaar wilden herhalen. Er is met Eline naar een nieuwe school gezocht.

Voorzitter; Hoe hebt u haar ervaren in die periode

12:15h :Een redelijk dwingende vrouw. Het was moeilijk iets met haar te bespreken. Ze liet geen ruimte. Als we een dag zouden plannen en ik geef een voorstel. Dan kan ze dat niet aanvaarden alsof ik haar iets zou opleggen. Ik heb haar verschillende keren gezegd dat ze niet altijd hoefde bezig te zijn maar dat ze ook een stap kon terugzetten.

Voorzitter: Werd er nog gesproken over haar ziekte?

12:10h :Dat ze haar medicatie strikt moest nemen. Eline had het moeilijk tijdens de lessen L.O. Dat heeft ze ook tegen mij gezegd.

Voorzitter: Waren er spanningen? U had niet het gevoel dat haar opname gerelateerd was aan spanningen tussen moeder en dochter?

12:07h :Ik herinner me een voorval toen Eline aan zelfverminking deed. Ze hadden toen ruzie en toen heeft Eline zich op een sterke manier afgezet ten opzichte van haar moeder. Ze had toen in haar armen gekrast. Ze antwoordde toen dat het haar lichaam was.

Voorzitter: Hoe was de verhouding tussen haar en haar moeder?

12:05h : Ik heb dat altijd als heel hecht ervaren. Ik heb daar niet echt met Eline over gesproken.

Voorzitter: Hoe hebt u haar leren kennen?

12:00h : We volgden tai chi op dezelfde school en zo hebben we elkaar leren kennen. We hebben mekaar voor het eerst ontmoet in de zomer van 2016. Ze heeft mij gevraagd om af te spreken. Ik vond dat ok. Onze relatie is gestart na de echtscheiding. Op een gegeven moment heb ik voorgesteld om bij haar in te trekken. Dan ben ik zo goed als heel de tijd bij haar thuis geweest. Ik heb Eline in februari van dat jaar gezien. Ze stelde voor om wekelijks tijd door te brengen zodat Eline gewend zou geraakt aan mij. Onze band is sterker geworden in de zomer. Dat was op vraag van Mehrnaz zodat onze band sterker zou worden. Ik ben Eline zeker gaan bezoeken. De eerste keer heb ik haar bezocht in het ziekenhuis en de tweede keer pas op het einde van haar verblijf daar.