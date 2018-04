Asbest komt vrij bij woningbrand 28 april 2018

In de Hoegaardsestraat is gisterennamiddag brand uitgebroken in een leegstaand pand. Eenmaal ter plaatse gekomen, stelde de brandweer vast dat er asbest in de dakbedekking zat. De politie waarschuwde dan ook meteen de buurtbewoners en vroeg om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer had het vuur snel onder de controle. Een trap in de woning was wel naar beneden gekomen. Er werd eventjes gevreesd dat er zich een slachtoffer onder het puin zou bevinden, maar dat zou volgens de hulpdiensten niet het geval zijn. De stabiliteitsdeskundige van de stad kwam ter plaatse. Nadat die groen licht gaf, kon ook de branddeskundige aan de slag om de oorzaak van de brand te bepalen. Die was gisteren nog niet bekend. De brandweer sluit kwaad opzet niet uit. (ADPW)