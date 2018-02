Artefact van start in STUK 14 februari 2018

Met een openingsavond ging gisteren festivak Artefact van start in kunstencentrum STUK in de Naamsestraat in Leuven. Het Huis voor Dans, Beeld en Geluid trakteerde de bezoekers op een concert van Visionist en Golin in de Labozaal. Artefact loopt nog tot en met 1 maart en is zonder twijfel een festival voor de meerwaardezoeker. De thematentoonstelling waarin hedendaagse kunst, actualiteit en maatschappelijke uitdagingen elkaar vinden, duikt dit jaar ondergronds met het thema 'This Rare Earth ¿ Stories from Below'. Naast de expo worden er ook performances en workshops aangeboden. De deelnemende kunstenaars speuren naar de geologische materialen die zich onder de aardkorst verbergen en gaan op zoek naar de verhalen die deze materialen ons vertellen. Zo krijgen de bezoekers Mingvazen te zien die gemaakt zijn van toxisch afval en kan je tijdens het festival het diepste boorgat ter wereld ontdekken. Onder meer Justin Bennett (UK), Susanne Kriemann (D) en Ursula Biemann (CH) nemen deel aan het festival. Meer info: www.artefact-festival.be (BMK)