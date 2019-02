Artefact-festival van start: volledig in teken van ‘Parallel Crossings’ Organisatoren verwachten minstens 15.000 bezoekers Bart Mertens

21 februari 2019

14u45 0 Leuven Vanaf vandaag kan je in Leuven terecht voor Artefact-festival. Dat evenement is al toe aan de 19e editie en vindt dit jaar plaats tot 10 maart. “Het internationaal gewaardeerde festival staat in het teken van het thema ‘Parallel Crossings’ en mikt opnieuw op minstens 15.000 bezoekers”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Een geheime Belgische stad in Congo, de aanplanting van een tuin met eeuwenoude exotische zaden, een grillige slinger van Foucault, een afrofuturistische ruimtereis, een Britse kunstenaar die weldra zijn Europese burgerschap verliest...Op Artefact ontdek je als bezoeker de meest uiteenlopende dingen maar de actualiteit blijft altijd de rode draad voor toonaangevende Leuvense festival. Artefact is dan ook een festival waarin hedendaagse kunst en maatschappelijke uitdagingen elkaar vinden. De nieuwste editie –die vandaag van start gaat- draagt de naam ‘Parallel Crossings’ en zoomt in op beweging: bevolkingsgroepen, data, geld en goederen... alles is continu ‘on the move’.

Gratis expo

“Drie weken lang staan internationale kunstenaars en muzikanten stil bij wat er beweegt in de wereld. Artefact behoort internationaal tot de grootste manifestaties in zijn soort en is ook toonaangevend. De 19de editie lokte vorig jaar maar liefst 16.000 bezoekers naar kunstencentrum STUK. Het expo-luik van Artefact is trouwens nog steeds helemaal gratis”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). Nog dit: Pieter-Paul Mortier en Karen Verschooren zijn de curatoren voor de expo. Gilles Helsen neemt die taak voor zijn rekening voor wat betreft het luik ‘sound’.

Meer info: artefact-festival.be en www.stuk.be