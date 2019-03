Arnould Nobelstraat twee weken afgesloten Bart Mertens

12u30 0 Leuven De stad Leuven sluit de Arnould Nobelstraat nog tot 15 maart af voor alle autoverkeer. De straat krijgt een nieuwe asfaltlaag. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren in de Arnould Nobelstraat.

De volgende twee weken is de Arnould Nobelstraat in Leuven verboden terrein voor autoverkeer. De straat is momenteel bezaaid met putten en krijgt een nieuwe asfaltlaag. De werkzaamheden voor de nieuwe fundering en onder- en toplaag gingen vandaag van start en dat veroorzaakt hinder voor het plaatselijk verkeer. Meer zelfs, plaatselijk verkeer is zo goed als onmogelijk en dat tot en met 15 maart. Ook parkeren is de volgende twee weken niet mogelijk in de Arnould Nobelstraat. Lang niet evident voor de bewoners en de bedrijven op site 7Tuinen want zij kunnen de garages enkel verlaten of inrijden voor 7 uur en na 16 uur. Na 15 maart is er wel gemotoriseerd verkeer mogelijk in de straat maar de nieuwe asfaltlaag zal pas op 29 maart worden aangelegd. Die werkzaamheden zouden één dag in beslag nemen en brengen eveneens een afsluiting met zich mee. Voor fietsers en voetgangers hebben de werkzaamheden minder grote gevolgen. Zij kunnen voorzichtig passeren in de Arnould Nobelstraat tussen 4 en 29 maart.