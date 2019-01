Architecten en buurtbewoners Vaartkom maken kunstwerk Bart Mertens

24 januari 2019

Leuven Jonge architecten en buurtbewoners Vaartkom maken samen een kunstwerk rond duurzaamheid. Het gaat om een initiatief in het kader van de European Green Leaf Award die Leuven heeft ontvangen. Het kunstwerk zal bestaan uit 800 muurtegels die tegen de Molens van Orshoven worden geplaatst.

In het kader van de European Green Leaf Award bouwen vier geëngageerde jonge architecten van b00t vzw een muurkunstwerk dat de thematiek van duurzaamheid in de stad in de schijnwerpers zet. Het muurkunstwerk bestaat uit 800 tegels, gemaakt van geupcycled plastic, die tegen de Molens Van Orshoven worden geplaatst. Tijdens het weekend van 26 en 27 januari nodigen ze de buurtbewoners ook uit om in een workshop zelf mee een unieke tegel te maken in de STELPLAATS. Samen met Leuvense buurtbewoners wil het team plastic afval vermalen tot kleine korrels en deze omsmelten tot plastieken tegels. De Leuvense buurtbewoners zijn bij deze uitgenodigd om op 26 en 27 januari in het open atelier in de STELPLAATS van 12 tot 17 uur om zelf een unieke tegel te maken.