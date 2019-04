Architect die M-museum ontwierp mag ook aan de slag voor ‘nieuwe’ Albertbuilding: “Het oude gebouw is aan het eind van zijn leven” Bart Mertens

17 april 2019

18u30 1 Leuven Dijledal stelt architect Stéphane Beel – de ontwerper van museum M - aan voor een nieuw gebouw op het Koning Albertplein. De nieuwe ‘Albertbuilding’ moet de versleten woonblok met 72 appartementen vervangen. Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal legt het advies van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck om te kiezen voor een renovatie dus naast zich neer. “De Albertbuilding is simpelweg op”, zegt Fons Laeremans van Dijledal.

Is de Albertbuilding in wijk Casablanca in Kessel-Lo architecturaal te waardevol om te slopen? Die vraag ligt al enkele jaren op de tafel. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck liet optekenen dat het gebouw met 72 appartementen uit 1956 afbreken een “zonde” zou zijn. Van Broeck verwijst naar het feit dat de Albertbuilding –een ontwerp van Paul De Meyer en Léon Stynen- deel uitmaakt van Tuinwijk Casablanca en die staat op de inventaris voor bouwkundig erfgoed. Volgens e Vlaamse Bouwmeester zou een grondige renovatie een betere optie zijn. Kenners halen ook aan dat wijk Casablanca binnen het oeuvre van Léon Stynen een unicum is.

Een totaalrenovatie zou veel te duur uitvallen Fons Laeremans, voorzitter Dijledal

In het nadeel van de optie ‘renoveren’ speelt dan weer het feit dat het oorspronkelijke ontwerp van de Albertbuilding al tot het verleden behoort door aanpassingen in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal broedt al enkele jaren op een afbraak en deed in 2017 al een aanvraag om het gebouw te slopen. “Het gebouw is simpelweg op”, zegt Fons Laeremans, voorzitter van Dijledal.

‘Schil’

“In de jaren ’90 werd er een ‘schil’ rond het gebouw gezet en verbeterde het comfort voor de bewoners maar nu is de Albertbuilding echt aan het einde van zijn levenscyclus gekomen. Een totaalrenovatie zou veel te duur uitvallen. Zo is onder meer de beperkte plafondhoogte een probleem en de vermenging van woon- en slaapruimtes is problematisch om aan het hedendaags wooncomfort te voldoen. Bovendien druist het in tegen de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).”

Balk van Beel

Dijledal stelde zopas Stéphane Beel –de architect achter museum M in Leuven- aan om een kwalitatief hoogstaande nieuwbouw te ontwerpen. “Twaalf architectenbureaus schreven zich in waarvan er vijf werden geselecteerd voor de tweede ronde. Uiteindelijk besliste de raad van bestuur van Dijledal om het advies van de beoordelingscommissie te volgen en de opdracht te gunnen aan het architectenbureau van Stéphane Beel. Hij is onder meer bekend van mooie gebouwen zoals de Balk van Beel aan de Vaartkom en M-Museum. Volgens Dijledal zal de aanstelling van Beel leiden tot een waardige, hedendaagse en duurzame opvolger voor de Albertbuilding.”