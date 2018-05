Archeologiedagen zetten stad in de kijker 01 juni 2018

Vandaag en morgen vinden de archeologiedagen plaats in Leuven. Geïnteresseerden kunnen onder meer genieten van bouwhistorische wandelingen, tentoonstellingen en speed lectures op café. Vanmiddag staat er van 13 tot 15 uur een bouwhistorische wandeling door Leuven op het programma. Je kan onder leiding van Dr. Frans Doperé in de voetsporen treden van middeleeuwse steenhouwers. In het Erasmushuis in de Blijde Inkomststraat vindt dan weer een pop-uptentoonstelling over archeologisch onderzoek aan de KU Leuven plaats. 's Avonds, zo rond 20 uur, zijn er speed lectures in Café Carlisse. Er worden acht lezingen van acht minuten gegeven over verschillende aspecten van archeologie. Het gaat van munten tot lithische artefacten. De lezingen wordt gepresenteerd door mensen met een grote voorliefde voor archeologie en door professionele archeologen. Morgen vindt er van 10 tot 11 uur een archeologische wandeling door Leuven plaats. Onder leiding van Prof. Dr. Marc Lodewijckx worden allerlei archeologische sporen doorheen Leuven blootgelegd. Meer info op www.archeologiedagen.be. (ADPW)