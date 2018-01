Appartement onbewoonbaar na brand 02u29 0 Leuven In de Parkstraat in Leuven is zaterdagnacht brand uitgebroken in een appartement. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.

De 29-jarige bewoner van het appartement op de derde verdieping was aan het koken, toen hij besloot om iets anders aan te trekken. Niet veel later bleek plots de dampkap in brand te staan. De twintiger probeerde de vlammen nog zelf te blussen, wat niet lukte. Hij verliet vervolgens het gebouw.





Het was een andere bewoner die uiteindelijk het brandalarm activeerde en zo zijn mede-bewoners aanmaande om het gebouw te verlaten. Bij aankomst van de hulpdiensten was er al heel wat rookontwikkeling en kwamen er vlammen uit het raam aan de achterzijde van het gebouw. De brandweer moest uiteindelijk zelfs de bewoner van de vierde verdieping evacueren met een ladder. De 21-jarige student uit Wemmel was door de rook niet tijdig beneden geraakt en had daarom zijn toevlucht op zijn terras gezocht. Hij raakte niet gewond.





Tijdens de bluswerken werd de Parkstraat afgesloten tussen de Naamsestraat en de Vlamingenstraat. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de flat van de 29-jarige bewoner is onbewoonbaar verklaard. (KAR)