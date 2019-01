Appartement onbewoonbaar na brand op Hooverplein ADPW

21 januari 2019

De Leuvense brandweer rukte vanmorgen omstreeks 7.50 uur uit naar een brand op het Herbert Hooverplein in Leuven. “Een twintigtal mensen is naar buiten gegaan toen het brandalarm afging. Eén van de gangen van het vierde verdiep zat helemaal onder de rook, vermoedelijk nadat een elektrisch apparaat vuur heeft gevat. Twee personen werden voor alle zekerheid naar het Gasthuisbergziekenhuis overgebracht nadat ze teveel rook hadden ingeademd. Onder hen ook de bewoner, wiens appartement onbewoonbaar verklaard is door de waterschade”, zo bevestigt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx. De brandweer kon ervoor zorgen dat het vuur zich verder verspreidde.