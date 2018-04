App redt eten van de vuilnisbak HORECAZAKEN BIEDEN OVERSCHOTJES ONLINE AAN VOOR PRIJSJE ANDREAS DE PRYCKER

06 april 2018

02u24 0 Leuven Zo'n twintig Leuvense horecazaken maken sinds kort gebruik van de Deense app 'Too Good To Go'. Die app zorgt ervoor dat overtollige maaltijden van de vuilnisbak gered worden. Tegen hoogstens de helft van de prijs kan je een overschotje bestellen dat anders wordt weggegooid.

'Eat well, save the planet, save money'. Dat is de slagzin van Too Good To Go, de eenvoudige en duurzame app die samen met ondernemers en haar consumenten voedselverspilling de wereld uit wil helpen. Ieder jaar wordt een derde van het geproduceerde voedsel verspild. Daar wil Too Good To Go iets aan doen. Een twintigtal Leuvense horecazaken is dit idee zeer genegen en sprong dan ook graag mee op de kar. Zo zullen onder meer Café Entrepot, Anna, Bar Del Sol, Basic Italian, Bavet, Croque 'n Roll en Exki deelnemen aan het initiatief. "Het concept is simpel, zowel voor handelaars als voor de consument. Deze laatste vindt bij het openen van de Too Good To Go-app op basis van geolocatie zaken in de buurt die overtollige maaltijden of voedseloverschotten aanbieden. De consument plaatst de bestelling, betaalt en haalt zijn of haar 'magix box' op in de betreffende zaak. Wat er in zit, is afhankelijk van wat er die dag overblijft. Daardoor blijft iedere bestelling een verrassing", legt Jonas Mallisse uit.





Lokale handelaars zelf kunnen zich volledig risicovrij en op een heel eenvoudige manier aansluiten bij Too Good To Go, om de stap naar het weggooien van overgebleven voedsel nog kleiner te maken.





3 miljoen maaltijden gered

"Win-win voor zowel consument, producent, als voor het klimaat. Ook op andere manieren wil Too Good To Go op een duurzame manier tewerk gaan. Zo moedigen ze de consument aan om zelf eigen opbergdoosjes mee te brengen naar de zaak. Op die manier wordt er geen extra afval gecreëerd", aldus nog Mallisse. Ondertussen hebben de gebruikers van Too Good To Go samen al meer dan 3 miljoen maaltijden gered. Het concept werd een maandje geleden al gelanceerd in Gent en Antwerpen, en nu is dus Leuven aan de beurt. Deze steden proberen op deze manier samen de voedselverspilling in te perken en het voedsel dat eigenlijk nog perfect eetbaar is, te redden van de vuilnisbak.





Je kan de app downloaden via de App Store of via Google Play. Je kan Too Good To Go ook terugvinden via www.toogoodtogo.be en op sociale media. Heb je vragen, wil je informatie of heb je interesse in het concept? Dan kan je een mail sturen naar info@toogoodtogo.be.