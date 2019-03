Apotheker helpt vrouw van meisje bevallen op Tiensesteenweg ADPW

27 maart 2019

19u26

Op de drukke Tiensesteenweg in Leuven is gisterenmiddag een vrouw bevallen van een dochter. De vrouw, die met haar man en hun zoontje onderweg was, geraakte niet meer tijdig in het ziekenhuis. Geen nood, want zij bleven ijzig kalm en werden vakkundig bijgestaan door twee vrouwelijke studenten en een apotheker.

“Dinsdagnamiddag is er op de Tiensesteenweg hier vlakbij een vrouw in barensweeën geraakt. Studenten hadden dit gezien en zijn naar hier gekomen om hulp te vragen. Het materiaal voor een bevalling hebben wij natuurlijk niet liggen, maar ik ben met een paar handdoeken naar daar gelopen om het kindje goed warm te houden. Mevrouw is dus bevallen van een flinke dochter op de stoep van de Tiensesteenweg”, zo vertelt Nico Janssens van apotheek Janssens-Coeckelberghs.

De vrouw, haar man, hun zoontje en hun kersverse dochter verblijven momenteel in het Leuvense Gasthuisbergziekenhuis. Zij maken het goed. Apotheker Nico Janssens is tevreden als hij dat hoort. “Dat nieuws doet deugd. Het is toch niet evident om zomaar op een steenweg te bevallen. Maar binnen de minuut was dit gebeurd. Dat met dank aan de twee studenten die toevallig voorbij kwamen. Nadien kwam een arts toevallig nog langs op de fiets. Daardoor kon de bevalling probleemloos gebeuren”, zegt Janssens.

Nadien werden de mama en het meisje met de ziekenwagen naar het Gasthuisbergziekenhuis overgebracht. De Leuvense politie kwam ook even ter plaatse bij de ongewone bevalling. Zij lieten alvast weten dat het meisje een beertje zou krijgen.